Deze angstaanjagende haai heeft 600 pk in zijn neus

Kijk, daar doen we het voor.

Op het Autosalon van Genève is het contrast tussen de auto’s zeer groot. Enerzijds zijn er bijzonder veel groene en elektrische auto’s te vinden, anderzijds staan er eveneens een groot aantal super- en hypercars met ronduit belachelijke prestatiecijfers. De nieuwste creatie van Ginetta, de ‘Akula’, behoort zonder enige twijfel tot de laatste categorie.

Goed, de Akula wordt natuurlijk volledig overschaduwd door andere aanwezigen op #GIMS2019, het is absoluut een degelijke auto. Waar de nieuwe Koenigsegg zich bijvoorbeeld richt op het verleggen van grenzen, wil de Ginetta simpelweg een steengoede auto voor op het circuit zijn. En dat is geen verrassing, want Ginetta brengt zijn bolides graag naar het circuit. Je hoeft alleen maar een blik te werpen op het interieur om dit te begrijpen.

Onder de motorkap is de Akula, wat Russisch is voor ‘haai’, minstens zo indrukwekkend. Hier heeft Ginetta namelijk een reusachtige zesliter V8 geplaatst, die op het top van zijn kunnen 600 pk produceert. In combinatie met zijn wilde exterieur, dat enkele honderden kilogrammen aan neerwaartse druk genereert, zal het dus zonder meer een fantastisch apparaat zijn om in plaats te nemen. Inmiddels hebben meer dan tien mensen de auto besteld.