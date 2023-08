Koop een van de allereerste Carvers op Marktplaats

Dit is niet zomaar een Carver, maar een ‘oer-Carver’ waar er maar 24 van gebouwd zijn.

Er worden niet veel auto’s gebouwd in Nederland, maar áls er wat gebouwd wordt in Nederland is het wel iets bijzonders. Spyker, Donkervoort, Lightyear: ze bouwden stuk voor stuk unieke auto’s. Maar het meest bijzondere product van Nederlandse bodem is misschien nog wel de Carver, de knotsgekke kantelauto.

Als je tegenwoordig een Carver tegenkomt dan is dat hoogstwaarschijnlijk een elektrische brommobiel. Leuk, maar de Carver die je wilt hebben is natuurlijk een originele Carver. Die heeft namelijk geen topsnelheid van 45 km/u, maar een topsnelheid van 185 km/u.

Met originele Carver bedoelen we de Carver One, die in 2007 in productie ging. Er waren echter daarvoor ook al een aantal exemplaren gebouwd. De auto heette toen nog de Vandenbrink Carver.

Deze ‘oer-Carvers’ zijn allemaal met de hand gebouwd en dienden om het volslagen onbekende merk op de kaart te zetten. Dat lukte best aardig, mede dankzij een optreden in Top Gear, waarin Richard Hammond de grootste lol had met de auto. Ook Jeremy Clarkson was laaiend enthousiast.

Van deze pre-productie exemplaren zijn er slechts 24 gebouwd en eentje daarvan (nummer 007) is nu te vinden op Marktplaats. Het betreft een matzwart exemplaar, wat gepimpt is met aftermarket velgen en rode accenten.

Een pre-productieauto is niet altijd wat je wil hebben, maar volgens de advertentie rijdt deze Carver béter dan de productieauto’s. En de huidige eigenaar kan het weten, want hij is destijds zelf betrokken geweest bij de bouw van deze vroege exemplaren. Hij heeft naderhand zelf ook nog wat aanpassingen gedaan, dus dit zou zo’n beetje de best rijdende Carver moeten zijn.

Hoe goed of slecht de auto rijdt kunnen we niet beoordelen, maar het is in ieder geval een bijzonder stukje Hollandse autohistorie. Ook leuk: je kunt erbij vertellen dat deze specifieke auto te zien is geweest in Top Gear. Het is niet de auto waar Hammond in rijdt, maar het is wél die auto die voorbij komt als hij zegt ‘You don’t come across another one.’

Wordt je net zo blij van deze auto als Richard Hammond? Dan kun je terecht op Marktplaats, waar er €37.500 voor wordt gevraagd.