Supercar rijbewijs ingevoerd: traction control moet aan blijven

Het supercar rijbewijs is bedoeld om ernstige ongelukken tegen te gaan.

Op één of andere manier in economische zware tijden ziet de jeugd zijn kans schoon om hele dure supercars te kunnen kopen. We zijn geen communisten en gunnen hen dat van harte. Als je op tijd een YouTube-kanaal bent begonnen waarop je de hele dag aan het spelen bent op de PlayStation of al je emotionele diarree op het scherm kunt draperen, heb je het gewoon goed gedaan.

Maar al die jonge en onervaren mensen achter het stuur van een supercar, dat vinden ze niet overal een goed idee. In Australië hebben ze daar wat op gevonden.

Wellicht had je er eerder van gehoord, want we hebben er al eens eerder geschreven over de mogelijkheid van de invoering van het zogenaamde supercarrijbewijs. Welnu, in Zuid-Australië is het inmiddels ingevoerd!

U License

Het heet geen supercar rijbewijs, maar ‘U Licencse’, waarbij de U staat voor Ultra High Power Vehicles). Dan is het natuurlijk de vraag: wat verstaan ze in dat gebied dan onder een supercar? Nou, dit is best een slimme waaruit blijkt dat ze erover nagedacht hebben. Als een auto meer dan 375 pk per 1.000 kg heeft (bhp per tonne), dan is het supercar rijbewijs verplicht. Alles boven de 4.500 kg, bussen en motoren vallen hier niet onder.

Voor het supercar rijbewijs dien je een extra cursus te volgen naast je gewone rijopleiding. Daar wordt je attent gemaakt op de gevaren die het rijden van een supercar met zich meebrengt. Bijzonder: je bent verplicht om alle hulpsystemen zoals de traction control, stabiliteitscontrole en ABS aan te laten. Zet je deze toch uit, dan riskeer je een boete van 5 mille. Dat is in Australische dollars, dus omgerekend ongeveer 2.500 euro.

Invoering supercar rijbewijs

Dan even over die 375 pk per 1.000 kg. Mocht je een auto hebben die deze ratio van vermogen en gewicht heeft, dan heb je een serieus snelle auto. Een Porsche 911 GT3 RS komt er bijvoorbeeld niet aan, dan heb je echt een 911 GT2 RS voor nodig. Dus met een M3 of C63 AMG is het niet nodig, maar voor een écht snelle auto wel.

Let ook eventjes op lichte auto’s, want die komen sneller aan dergelijke waarden. Gelukkig heeft Caterham de types vernoemd naar hun bhp per tonne waarden. Dus met een Caterham Super 7 360 zit je safe, maar voor een Seven 420 of 620 moet je dus het speciale supercar rijbewijs halen.

De regeling gaat in vanaf 1 december 2024.

Via: Drive.com.au