Koop geen EV! In 2030 is de stroom op

Als je kunt kiezen koop dan geen EV maar een plug-in hybride of een auto met plofmotor! In 2030 is namelijk de stroom op.

Het is tijd voor de jaarlijkse Monitor Leveringszekerheid. Netbeheerder Tennet maakt hierin duidelijk hoe het gesteld is met de leveringszekerheid nu en in de toekomst. Dat zit nu nog net snor, maar na 2030 wordt verwacht dat we in de problemen zitten.

Mocht je nu dus nog een nieuw leasecontract aan moeten gaan voor vijf jaar kan het nog net, maar alles wat tot na 2030 nog rond moet rijden kan misschien maar beter niet volledig elektrisch zijn.

Sluiting energiecentrales

De oorzaak is het onder andere het sluiten van de gas- en kolencentrales in ons land, maar ook in onze buurlanden. Binnen Europa zitten alle elektriciteitsnetten aan elkaar geknoopt en wat het buitenland doet voelen wij dus ook.

De duurzame energiebronnen groeien gestaag door. Overal waar je kijkt staan windmolens, de Noordzee staat er vol mee en we hebben allemaal zonnepanelen. Maar die energie komt het net op als het waait of de zon schijnt. Anders niet. En als er stroom tekort is kun je een kolen of gas centrale harder zetten, een windmolen niet. Zoals we laatst ergens lazen: je kunt een fulltime economie niet bouwen op parttime energie.

Tennet denkt dat de groei van de duurzame bronnen en de afname van de fossiele centrales off-sync zijn en dus krijgen we vanaf 2030 vaker te maken met een tekort aan elektriciteit. Overigens is er nu ook al een tekort, maar daar hebben vooral bedrijven last van. Als particulier gaat het vooralsnog allemaal best prima.

Koop een phev, in 2030 is de stroom op

Tennet zoekt de oplossing onder andere in opslag van energie, bijvoorbeeld in batterijen. Dan niet een batterij in je eigen meterkast, maar een batterij waar Tennet het beheer over heeft. Want als iedereen een losse batterij in zijn eigen meterkast schroeft kunnen die juist voor onbalans op het net zorgen omdat die zomaar allemaal stroom kunnen pakken als dat niet handig is.

De netbeheerder wil dat de overheid maatregelen neemt. Wij adviseren alvast een plug-in hybride in plaats van een volledig elektrische auto. De actieradius daarvan wordt steeds groter en de verwachting is dat dat nog wel wat gaat groeien. Is er geen stroom dan kan er gewoon dinosap in en wellicht kun je in het geval van stroomuitval in de toekomst je koffiezetapparaat en WiFi router gewoon aan je plug-in hangen. Heb je meteen een noodoplossing voor als in 2030 de stroom op is.