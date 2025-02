Koop geen EV, je kunt hem toch niet laden!

Laat die elektrische auto nog maar even staan, want over 195 miljard euro is er pas plek op het stroomnet om te laden…

De energietransitie die ons allemaal niets extra zou kosten gaat ons toch heel veel geld kosten. Dat zit namelijk zo, het stroomnetwerk zit rammetje vol en moet dus grof worden aangepakt.

Op zich niets nieuws, we wisten al dat elektrische bussen niet kunnen laden en dus worden vervangen door dieselbussen of worden opgeladen met een dieselgenerator, dat in de zonnepanelen straks moeten worden uitgeschakeld als de zon juist het meeste schijnt en dat de laadpalen in Utrecht uit staan tussen 16 en 21 uur. Er is gewoon geen stroom voor je EV.

Duizelingwekkende kosten

Allemaal doekjes voor het bloeden want de oorzaak wordt er niet mee weg genomen. Die oorzaak is het krakende en piepende stroomnetwerk dat we in Nederland hebben en het helemaal niet aan kan als we allemaal een warmtepomp of een elektrische auto nemen.

Nou staat de huidige regering voor de schone taak om de idealen van de vorige regeringen waar te maken. Dus heeft Den Haag een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar de elektriciteitsinfrastructuur laten uitvoeren om te inventariseren wat er moet gebeuren om het stroomnetwerk naar deze tijd te halen. Dat onderzoek komt 7 maart uit, maar de Telegraaf heeft al in het rapport kunnen kijken.

Wat blijkt? Er is een investering van zo’n 195 miljard euro nodig om alle mooie plannen van de energietransitie in de praktijk te kunnen brengen. Let op, alleen voor het stroomnetwerk hè? Dus niet om windmolens of kerncentrales te bouwen.

Ambtenaren aan de zuurstof

Het treurige is dat dit gigantische bedrag niet eens de hoogste raming is. Nee, deze 195 duizend miljoen euro is het midden van de bandbreedte die uit het onderzoek komt. Ambtenaren vielen van hun stoel na deze cijfers en moesten aan het zuurstof. Nou, wij ook…

Wij melden namelijk in oktober 2024 nog dat minister en voormalig tassendraagster Sofie Hermans de problemen op het stroomnet voor ons ging oplossen. Nou dat valt dus tegen volgens dit onderzoek die geen spaan heel laat van die recente plannen. Nog steeds geen stroom voor je EV dus.

Het onderzoek ziet zeker wel wat in haar oplossingen om het stroomnet uit te breiden en extra transformatorhuisjes te bouwen, maar dat is alleen niet zo simpel als zij doet voorkomen. Straten moeten open, er moeten dikkere kabels in de grond en dat allemaal terwijl het stroomnet al ramvol zit. Bedrijven en nog te bouwen woonwijken kunnen de komende jaren al geen aansluiting krijgen.

Wie gaat dat betalen?

Die is het makkelijkste! Jij natuurlijk. Boven op de hoge energierekening zal het huidige kabinet (of het volgende, wie zal het zeggen) ergens geld vandaan moeten gaan halen. De huidige coalitie wil juist de energierekening omlaag gaan brengen. Dat moet ook al betaald.

Het onderzoek biedt ook ideetjes voor oplossingen. Zo zou Nederland in Brussel kunnen aankloppen voor meer steun (we voelen een nee aankomen) en er wordt gesuggereerd dat delen van netbeheerder Tennet aan Duitsland verkocht kunnen worden.

Allemaal de schuld van de Duitsers?

Hoe dat precies de netcongestie hier in Nederland op moet lossen is nog even de vraag. Duidelijk is wel dat ook Nederland forse kosten aan het maken is door de Energiewende die voormalig kanselier Merkel vrolijk heeft ingezet in ons buurland en die daar de Duitse industrie druk om zeep aan het helpen is. Kortom, geen stroom voor je EV.

De elektriciteitsnetwerken van Nederland en Duitsland zijn aan elkaar gekoppeld en blijkbaar zit ons dat ook dwars. Ondertussen begint dit krakende stroomnetwerk wel een beetje problematisch te worden. Het remt namelijk onze economische groei en kan wel zo’n 10 tot 40 miljard euro opleveren als het wordt opgelost.

Koop geen EV, er is voorlopig toch geen stroom

Iedereen schrikt zich een hoedje van dit bedrag, maar zucht dat er toch werk gemaakt zal moeten worden van het aanpakken van het stroomnetwerk. Wij zouden zeggen, koop voorlopig nog maar geen elektrische auto, want opladen kan nog wel eens problematisch worden als de stroom zo schaars is blijft . Zolang er nog gewoon peut uit de pomp stroomt in je auto op dinosap, weet je in ieder geval zeker dat je kunt rijden…