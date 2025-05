Iconisch model verkoopt als EV voor geen meter, merk neemt drastische maatregelen

De ooit zo populaire muscle car incasseert als EV rake klappen.

We moeten nog dik een jaar wachten op de volgende Fast & Furious-film. De makers hebben daarom nog genoeg tijd om Domenic Toretto niet in een jaren ’70 Charger te zetten, maar in een elektrische Dodge muscle car. Vin Diesel zou dan een van de weinigen zijn, want de elektrische Dodge Charger schijnt voor geen meter te verkopen. De instapversie, de R/T, verkoopt zelfs zo dramatisch dat Dodge hem uit de verkoop haalt.

Een Dodge-woordvoerder bevestigt aan CarScoops dat de instapper uit het assortiment wordt gehaald. Volgens de PR-persoon stelt Dodge de productie van de Charger R/T uit om te kijken wat het effect is van de importheffingen van Trump. Mopar Insiders denkt dat er een andere reden ten grondslag ligt: de slechte verkoopcijfers.

Wie had dat gedacht zeg: een auto die bekendstaat om zijn luidruchtige motor blijkt weinig in trek als stille EV. Volgens Mopar Insiders staan er meer dan 3.500 stuks van de R/T bij de dealer stof te verzamelen. Ter vergelijking: van de eveneens niet geweldig verkopende Scat Pack-uitvoering van de Charger staan er zo’n 1.600 auto’s in de showrooms.

Vernieuwde Charger (met verbrandingsmotor!)

Reden genoeg voor Dodge om ingrijpende maatregelen te nemen. De R/T stopt en de Scat Pack krijgt een boel wijzigingen. Zo komt er een vijfdeursversie van de Scat Pack. Wie eerst meer dan drie deuren wilde, moest voor de R/T gaan. Tevens is het Track Pack (speciale wielen, adaptieve ophanging, Brembo-remmen, sportievere stoelen etc.) vanaf de nieuwe generatie optioneel in plaats van standaard bij de Scat Pack.

De grootste en belangrijkste verandering is dat de Charger SIXPACK klaar is. Dit is de Dodge Charger met een verbrandingsmotor, al is het met (zoals de naam al verraadt) een zescilinder in plaats van een grote V8. Het is tenminste iets voor de potentiële kopers die zweren bij benzinegeur en uitlaatgebrul.

Charger wordt goedkoper

Nog meer goed nieuws voor de doelgroep. Dodge heeft zijn dealers verteld dat de Charger Scat Pack na de update een prijsverlaging krijgt. Hoe duur de EV nu wordt in Amerika weten we nog niet. De nieuwe Dodge Charger zal in de tweede helft van 2025 zijn opwachting maken in Europa. Dat zal in eerste instantie de elektrische versie zijn, de zes-in-lijn volgt later. Welke zou je liever op de oprit hebben staan: de Charger of Giulia met dezelfde techniek?

Via Mopar Insiders, CarScoops