Dit zijn de auto’s van het Britse Koningshuis

Update: 8 september 2022:

8 September zal in het Verenigd Koninkrijk de geschiedenisboeken ingaan als de dag waarop zij haar langstzittende vorst verloren. Koningin Elizabeth overleed vandaag op 96 jarige leeftijd. Natuurlijk gaan onze welgemeende condoleances uit naar haar familie. Haar zoon Charles gaat vanaf nu als Koning Charles door het leven.

Autoblog bracht eerder dit jaar een overzicht van de mooiste auto’s van dit vorstenhuis, dat artikel is hieronder nu natuurlijk aangepast aan de actualiteit.

En in dit geval beperken we ons daarin even tot de auto’s. Want je verwacht niet anders, de leiders van een automobiele natie als de UK hebben best wel wat moois in de garage staan!

De Aston Martin DB6 Volante van Koning Charles

Je kunt het slechter treffen met een verjaardagscadeau van je moeder. Charles kreeg dit knappe setje wielen van Koning Elizabeth toen hij 21 werd en sindsdien is de auto nog altijd in zijn bezit. Als je goed oplet, kon je hem en zijn vrouw Camilla er zo nu en dan nog eens in spotten. Of dat in zijn nieuwe rol nog steeds het geval is vragen we ons af.

De Aston is wel bijzonder. Want de Aston Martin is namelijk aangepast voor milieuvriendelijke brandstof. Dat wil zeggen, deze rijdt op de alcohol die overblijft bij de productie van wijn. Daarom zegt Charles erover dat de auto niet alleen heerlijk rijdt, maar ook heerlijk ruikt. En daarmee is dit toch wel een van de coolste auto’s van het Britse Koningshuis.

De Range Rover Hybrid LWB van Elizabeth zelf

Als je aan het hoofd van “The Firm” staat, moet je je in stijl laten vervoeren en natuurlijk ook louter in Britse kwaliteitsproducten. Nou, liet dat maar aan Koningin Elizabeth over. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze Range Rover Hybrid LWB Landaulet? Voor het plebs niet te krijgen, maar voor het Britse Koningshuis vanzelfsprekend wel!

De auto heeft geen achterbank, die is eruit gehaald zodat de royals goed kunnen staan als ze de ‘Range’ gebruiken. Dit is allemaal verzorgd door Land Rover’s Special Vehicle Operations en die zorgden ook voor de unieke kleur. En die kleur ga je nog vaker terugzien vandaag.

De Lagonda 3.0 Litre van Prins Philip

Ook de recent overleden prins Philip had smaak. Niet alleen wat betreft vrouwen en superjachten, ook zijn auto’s mochten er wezen. Een van de coolste auto’s was toch wel deze Lagonda 3.0 Litre uit 1954. Deze ‘drophead coupé’ was uitgerust met een autotelefoon, waarmee hij volgens de legendes prank-telefoontjes uithaalde met de andere leden van het Britse Koningshuis.

Deze Lagonda heeft ook flink wat van de wereld gezien, hij reisde namelijk graag met prins Philip mee op zijn jacht Brittania. Zo kon het gebeuren dat de prins er in 1956 mee rondreed in Australië, toen daar de Olympische Spelen werden gehouden.

Een van de vele Rolls-Royce Phantoms

Het Britse Koningshuis zonder Phantom is als een patatje oorlog zonder mayonaise. Het is gewoon niet compleet. Daarom had Elizabeth er ook meerdere, maar die kwamen alleen naar buiten bij speciale gelegenheden. Zoals Royal Weddings.

Er is namelijk geen huwelijk uit de familie voorbijgegaan zonder dat de koningin er naartoe reed in een Phantom. En zie je die kleur? Komt je bekend voor hè? Aardig weetje, ze zijn zo gek op die auto’s, dat ze ze vrijwel allemaal nog in het bezit hebben. Heel af en toe komt er eentje te koop voor de verzamelaar. Maar die moet wel diepe zakken hebben…

De Bentley State Limousine van de Queen

Tot slot de meest bekende auto van het Britse Koningshuis en misschien ook wel de coolste. De Bentley State Limousine. 20 jaar geleden in een oplage van 2 speciaal gebouwd vanwege het 50-jarig jubileum van Elizabeth als koningin. En sindsdien veel ingezet, naar iedere officiële gebeurtenis gaat hij mee.

Bentley deed er alles aan om een veilige omgeving voor Elizabeth te creëren, zo is de auto lucht- en gasdicht in het geval van een aanval en zijn de banden versterkt met kevlar om lekrijden te voorkomen. Ook met de snelheid zat het snor. De State Limousine wordt aangedreven door een 400pk sterke V8. En ook de kleur is inmiddels bekend…

Zo zie je maar, qua stijl en klasse kunnen die royals van ons nog een puntje zuigen aan het Britse Koningshuis. Zelfs als je al kijkt naar deze kleine selectie van hun coolste auto’s. Er zijn er natuurlijk nog ontelbaar veel meer.

Dit artikel is bijgewerkt na het overlijden van Koningin Elizabeth op 8 september 2022