Wouters Porsche 911 bij Stipt Polish Point – voor en na foto’s

Wat staat die te glimmen bij Stipt Polish Point. De voor en na foto’s van Wouters Porsche 911 zijn echter nog indrukwekkender dan dit plaatje.

Het was de herfst van 2017 dat Rick van Stippent en ik elkaar voor het eerst ontmoeten. Aan de telefoon legde hij uit wat zijn bedrijf Stipt Polish Point deed. Het was meer dan auto’s poetsen, maar het is niet restaureren in de klassieke zin. Zelf nam hij het woord transformatie in zijn mond en ik dacht: “het zal wel”.

En toen zag ik voor het eerst de resultaten van zijn werk. Het is bizar hoe mooi hij de auto’s weet af te leveren. In de eerste video die met hem maakten zagen we een getransformeerde Ford GT en BMW M3 E36.

Later deden we een fatsoenlijke voor en na shoot van een Lamborghini Murcielago en een Porsche 911 (993). Toen werd het bizarre werk wat Rick met zijn team nog duidelijker. In de zomer van 2019 filmden we een rode Ferrari F40 en een Ford Transit. Beiden mooier dan ze ooit uit de fabriek rolden.

Wouters Porsche 911 bij Stipt Polish Point

In december was ik even niet met Rick bezig. Ik was namelijk druk met de jacht op een Porsche 911 en had een exemplaar op het oog. Toeval of niet, maar juist in die periode belde Rick met een idee. Of we weer eens iets op video konden doen, maar het leek hem dan wel leuk als het een auto van mezelf was. Alsof hij kon gedachten lezen of me had laten achtervolgen. Scary shit niet?

Zijn analyse van mijn beste nette Porsche 911 Carrera (996.2) was hard, maar eerlijk. Mijn Porker had best potentie, dus hij had er zin in om de 911 beet te pakken. Mocht je het resultaat liever op video kijken: check dan de video met het resultaat van de transformatie van mijn Porsche 911.

Bodem transformatie

Zoals Stipt Polish Point op hun website schrijft: “De bodem van een auto heeft in de loop der jaren veel te lijden, dit is dan ook een van de weinige plaatsen waar men nooit komt. Maar wat wel tevens een van de belangrijkste onderdelen van een auto is. De bodem verraadt immers de geschiedenis van een auto.”

Mijn Porsche 911 had niet meegedaan aan de safari rally, maar was “gewoon” gebruikt. Een uitgebreide bodemrestauratie was dus ook weer niet nodig, maar een goede schoonmaakbeurt wel. Na reinigen wordt alle onderdelen in de transparante lak gezet, zodat het nog jaren mooi blijft.

De motorruimte an sich was netjes, reinigen volstond. De onderzijde echter krijgt bij een Porsche 911 de volle laag. Doordat de motor achterin ligt, krijgt de onderkant en de uitlaatdempers al het water en troep over zich heen waar de auto doorheen rijdt.

De lak en meer

Sodejekkers wat glimt mijn Porsche 911 dan mooi hè. Spuiten was gelukkig niet nodig, polijsten van de lak wel. Dat het ook in de details zit bewijst de onderstaand foto. Niet alleen de ruitenwissers zijn weer helemaal netjes, maar ook de paravan. In de loop der jaren verweert het kunststof, hoewel je het als leek waarschijnlijk niet eens opvalt. Toch ging mijn paravan van lichtgrijs naar weer zoals het hoort.

Interieur by Stipt Polish Point

Dit was voor mij persoonlijk hetgeen waar ik het meest op aan sloeg. Het interieur van mijn Porsche 911 was zeker netjes toen ik hem kocht, maar ik had het werk van Rick al eens gezien. Vooral de lederen bekleding die weer mat wordt, was voor mij altijd een trigger. Ook als je auto niet afgeleefd is, kan Stipt het nog mooier maken.

Ook het stuurwiel is zo’n mooi voorbeeld. Als je de video’s hebt gezien, weet je dat Rick daarover zei: het hart is de referentiekleur en de stuurwielrand moet die weer kleur krijgen. Als je daar eenmaal op gewezen bent, wil je dat nooit meer anders.

Velgen en remmen transformatie

Voor mijn velgen (18″ 996 Turbo-look) was een restauratie zeker niet nodig. Ze waren onbeschadigd, maar natuurlijk wel vies. Toch is het verschil hier in combinatie met de ophanging, wielkasten remklauwen bizar. The devil is in details zeggen ze in de VS. Nou dat klopt, maar wat wordt dan mooi als die allemaal goed zijn.

Kosten

Hiermee komt er een eind aan het avontuur van Wouters Porsche 911 bij Stipt Polish Point. Ik stap iedere keer weer met een glimlach, highlights zijn de wielbouten en het interieur. I just love it.

Ter afronding moet ik nog hebben over de meest gestelde vraag. Stipt Polish Point zet niet voor niets geen prijzen op de website. Iedere auto is weer anders, dus met een prijs ben je er simpelweg nog niet. Als je een indicatie wilt: er zit gauw voor een aantal weken werk in. Vermenigvuldig dit met het tarief van een vakman en je hebt een idee.