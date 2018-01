Kimi Raikkonen doet schokkende revelatie over zijn ambitie

Het heeft niks te maken met zijn Karaoke-bar.

Kimi Raikkonen wil volgend jaar kampioen worden in de Formule 1. Jawel, je leest het goed. De Fin wekte in zijn tweede periode bij Ferrari nog maar zelden de indruk dat het heilige vuur nog brandt, maar dat doet het wel degelijk! Tenminste, dat laat Kimi optekenen in de Corriere dello Sport.

Onlangs kreeg de kampioen van 2007 weer wat kritiek/motivatie te verduren van Sergio Marchionne, die tussen de regels door te kennen gaf dat 2018 écht het laatste jaar wordt voor Kimi bij het team, mocht de man uit Espoo er niet in slagen zijn resultaten te verbeteren. Het gekke is echter dat je zou kunnen zeggen dat Kimi de afgelopen jaren juist precies op het juiste niveau presteerde: net voldoende voor Ferrari om hem niet de laan uit te sturen, lang niet goed genoeg voor Vettel om zich bedreigd te voelen.

De Fin leek het allemaal wel best te vinden. Hij angelt nog altijd miljoenen binnen voor Minttu en de kids en zal het geen straf vinden af en toe nog eens in zo’n snelle F1 te stappen voor een zondagmiddagritje. Doch misschien voelt de Fin dat het einde nu echt nadert en wil hij er nog een keer helemaal voor gaan.

Dat moet dan gebeuren met een nieuwe race engineer. Dave Greenwood, die over Kimi’s auto ging vanaf 2015, keert namelijk terug naar Manor Racing dat tegenwoordig uitkomt in de Endurance racerij. Zijn opvolger is nog niet bekend, maar het gerucht gaat dat Marco Matassa een goede kans maakt. Matassa werkte eerder met Ricciardo en Sainz bij Toro Rosso.

Om verschillende redenen hopen we vurig dat Kimi er inderdaad in slaagt het Sebbie lastig te maken, maar we hebben er een hard hoofd in. Geloof jij dat de inmiddels oude Kimi de Kimi van vroeger nog terug weet te vinden?