Koop twee SL AMG youngtimers voor de prijs van twee

De Mercedes-Benz SL was dé celebrity auto in de jaren’90. Picture me rollin min my 500 Benz, aldus Tupac Amaru Shakur. Je kon je zelf als cocaïne dealer niet serieus nemen als je niet een in een ‘R129’ kwam voorrijden.

Pensionado’s, voetballers, rappers, nachtapothekers, acteurs, raamexploitanten, Captains of Industry: iedereen hield van deze generatie SL. De zescilinders waren vlot genoeg en verrassend leuk om te rijden. De achtcilinders waren alles wat je maar kon wensen en voor degenen die het beste willen hebben kon je bij Das Haus opteren voor een twaalfcilinder, de SL600.

AMG was in de jaren ’90 véél exclusiever dan dat ze tegenwoordig zijn. Nu bestaat de kans dat AMG met 75% moet inkrimpen, wat ons doet hopen op de terugkeer van de gloriedagen van AMG. Mocht je niet kunnen wachten, zijn deze geïmporteerde occasions een leuke optie. Ja, occasions in meervoud. Het gaat namelijk om een pakketdeal bij Auto Leitner in Alkmaar.

De eerste is een Mercedes-Benz SL70 AMG uit 1998 in de kleur Obsidianschawarz. In meer dan 21 jaar tijd is er slechts 32.000 km mee gereden. Feitelijk nét ingereden om op te voeren en in je Pagani Zonda S te lepelen. De kleuren combinatie is decent sportief, doch niet spannend: zwart leer met koolstofvezel inleg.

Het leuke bij deze generatie Mercedessen is dat je de AMG behandeling er niet direct aan af ziet. Het gaat te ver om het een ‘sleeper’ te noemen, maar slechts twee uitlaatjes voor 7 liter slagvolume en twaalfcilinders: hulde! De prijs is een duizelingwekkende 575.000 euro, maar daar krijg je wel de volgende auto bij.

Ja, nóg een zwarte SL AMG. In dit geval een Mercedes-Benz SL73 AMG. Deze lijkt dezelfde kleur te zijn, maar het is Almodinschwarz, een soort kersenzwakte tint. Het interieur noemt men ‘purper’, maar ziet er meer uit als donkerrood. Maakt niet uit, het ziet er heerlijk fout jaren ’90 uit. Dit exemplaar komt uit 1999 en heeft 44.000 kilometer gelopen. uiteraard krijg je gebrande CD-ROM’s erbij, waarschijnlijk voor de navigatie.

Het paradepaardje van de SL73 is natuurlijk de motor. Qua vermogen en prestaties scheelt het overigens niet heel erg veel, maar 525 pk is meer dan 500 pk, dus is de SL73 automatisch beter. Ook hier zijn de AMG modificaties heel erg ingetogen. Wel zien we een Europese achterklep, terwijl de SL70 een US-achterklep heeft. Als je 575.000 euro hebt neergeteld voor de SL70, krijg je deze SL73 er helemaal gratis bij.