Voel je F1-coureur voor de helft van de prijs

Het komt aardig in de buurt.

Een Formule 1 carrière zit er voor de meeste van ons niet in. Naast een gevulde portemonnee moet je ook over een dosis talent beschikken om überhaupt in aanmerking te komen voor een stoeltje. Heb je geen talent of ambities voor een F1 carrière, maar wel die gevulde portemonnee dan is de Rodin FZED de auto voor jou.

De Rodin FZED is een creatie uit Nieuw-Zeeland en technisch gebaseerd op de Lotus T125. Met een Cosworth V8 en zijn aerodynamische layout komt de Rodin behoorlijk dicht in de buurt van een Formule-auto. Bovendien kun je er nog mee racen ook. De auto voldoet aan de reglementen van de Formula Libre raceserie in Nieuw-Zeeland.

De 3.8 liter achtcilinder levert 684 pk op een gewicht van grofweg 600 kg. Met een max. toerental van 9.600 tpm jankt de V8 aardig door. We hoeven je vast niet te vertellen dat ‘ie snel is. Van 0-160 km/u accelereren is binnen vijf seconden gedaan.

Het chassis van de Rodin FZED is van carbon en de motor is gekoppeld aan een sequentiële versnellingsbak met zes verzetten van Ricardo. Verder zijn de carbon keramische remmen van Alcon en de dempers van Öhlins. De auto komt met 13-inch magnesium wielen van OZ Racing. Het titanium uitlaatsysteem is door Rodin Cars in eigen huis ontwikkeld.

Dit speeltje voor volwassenen kost je 650.000 dollar. Er is al groen licht gegeven voor de productie van vijf exemplaren van de Rodin FZED. Ze zullen allemaal in de kleurencombinatie zwart-goud worden uitgevoerd.