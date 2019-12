Best gelezen berichten van 2019

Natuurlijk het jaar is nog niet voorbij, maar wij hebben de top 10 van berichten waar jullie massaal op klikten.

2019, We kunnen er niet omheen. Jullie hebben weer massaal op onze artikelen geklikt, dank daarvoor! Maar welke 10 waren er uiteindelijk het meest populair? We tellen af van 10 naar 1!

Plaats 10: Dieselmotor hard nodig voor behalen klimaatdoelen

Nieuws dat de afgelopen maand door het recyclen door de Rai Vereniging weer in de aandacht stond. Een ‘expert’ met een mening en heel NL is in rep en roer. Het had in ieder geval ook jullie aandacht. Goed voor de laatste plaats in deze top tien, het artikel lees je hier.

Plaats 9: Kersverse Lamborghini Diablo-eigenaar schrijft auto direct af

De enige supercar-crash uit deze top tien. Misschien hadden we hier met zijn allen net iets meer aandacht voor omdat het zo zonde is. 1 Diablo minder was de snelle analyse. Ai! Als je nog een keer durft te kijken, klik dan hier.

Plaats 8: Denemarken jaagt ons uit de benzineauto

Ken je dat, die opmerking: “jouw anekdote is geen empirisch bewijs”. Beetje zwaar voor 2e kerstdag, maar het is wel een beetje de basis van dit artikel. Inderdaad wordt er vaak gedacht dat Nederland het braafste jongetje van de klas wil zijn. Maar dan is er inderdaad nog Denemarken. Hogere autobelastingen en nog meer ambitieuze milieudoelstellingen. Leuke anekdote natuurlijk, doet alleen niets af aan het feit dat we hier vrij braaf willen zijn. Hoe ze het in Denemarken willen lees je hier in het artikel.

Plaats 7: Kapot! Elektrische auto’s slopen ons wegennet

Water is nat! Sommige open deuren werden ook in 2019 nog een keer opengetrapt. Maar omdat het over de hype van 2019 ging (elektrisch), was het voor iedereen interessant genoeg om op te klikken. Wat blijkt? Elektrische auto’s zijn zwaar en waarvan slijt ons weggennet? Van zware auto’s. Klik hier

Plaats 6: Duitse baron rijdt miljoen kilometer in Tesla

Ok, geef maar toe, de combinatie ‘Duitse baron’ en kanonskogel ligt meer voor de hand dan deze titel. Kudos voor deze Duitser zullen we maar zeggen. Of het echt waar is of stiekem toch een sprookje lees je hier.

Plaats 5: Deze vijf provincies verhogen volgend jaar de wegenbelasting

Drommels, drommels, drommels! Dat gevoel bekroop ons en jullie ook toen dit nieuws bekend werd. Leuker kunnen we het niet maken, maar ditmaal kwam dat niet van de afdeling belastingen, het komt van dichterbij: de provincie. Heb je een goede 2e kerstdag, klik dan niet. Als het toch allemaal niet meer uitmaakt: HIER!

Plaats 4: 3-jarig meisje sloopt 10 dikke Audi’s

Zo’n bericht waarvan iedereen dacht: ok, toch even kijken. Uit pure interesse of toch een beetje als ramptoerist? In ieder geval een opmerkelijk verhaal! Ben jij een van de weinigen die het verhaal nog niet heeft gelezen, klik dan HIER.

Plaats 3: Hier moet je heen voor spotgoedkope Skylines

Een loodsje met Nissan Skylines. Redacteur 720S dacht even snel een berichtje tussendoor te schrijven over een partijtje Nissans.. Dat sloeg wel aan bij jullie. Dagenlang stond dit bericht bovenaan. Jullie waren er niet uit-te-slaan! Denk je nu toch: huh! wat heb ik gemist. Klik dan HIER.

Plaats 2: NL coureur raakt M6 GT3 aan de straatstenen niet kwijt

Een bericht wat nog steeds dagelijks door velen van jullie bezocht wordt, omdat het pas een week oud is, maar plaats 1 gaat hij waarschijnlijk voor 31-12 net niet meer behalen. Opvallend bericht en misschien een goed voorbeeld van de kracht van deze tijd. Durf jij een ‘premium’ te rekenen voor jouw tweedehands M6, dan vindt Nederland daar iets van. Zeker als er op internet wat bewijs is van de ‘lol’ die jij met de auto hebt gehad. Geen idee waar we het over hebben? Klik dan hier.

Plaats 1: Jos Verstappen geeft Red Bull vriendelijke waarschuwing

Ja, in 2019 en hopelijk in de jaren die nog komen gaan is Max ‘heet nieuws’. Dus als Jos zich er mee gaat bemoeien (wederom) dan heeft het jullie aandacht. Dus toen het begin dit seizoen nog niet helemaal lekker liep waren jullie er als de kippen bij om dit artikel te openen. Dank! Hiermee werd Jos in 2019 alsnog onderwerp van het best gelezen artikel. Wie had dat gedacht ;-)!