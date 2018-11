Kopen: bijna ‘nieuwe’ Audi RS6 Avant in Alkmaar

Er mag wel een flink bedrag voor afgetikt worden.

Wie het nog durft om tegenwoordig een Audi RS-product te kopen moet dit exemplaar eens bekijken. Het gaat in dit geval niet om de mateloos populaire RS 6 Avant C7, maar om een RS6 van twee generaties eerder. En wát voor één. Deze RS6 Avant C5 uit 2002 heeft de afgelopen 16 jaar alleen de mooie bink uitgehangen.

Want van rijden is niet echt sprake geweest. De kilometerstand leert ons dat de Audi slechts 2.000 kilometer ervaring heeft. Het is bijna zonde om er nu wel mee te gaan rijden. De samenstelling is geweldig. De Mugelloblauw kleur sluit naadloos aan bij het ingetogen uiterlijk van deze generatie RS6. Zonder de badge weten alleen kenners dat ze te maken hebben met een 4.2 biturbo V8 station, die goed is voor 450 pk.

In vergelijking met hete hatches van vandaag de dag is de RS6 Avant C5 misschien niet de snelste meer, maar who cares. Deze auto is tijdlozer dan het servies bij je oma in de kast.

Met zo’n kilometerstand en het feit dat de auto er hagelnieuw uitziet is de prijs ook niet kinderachtig. De aanbieder vraagt 59.500 euro voor de maagdelijke RS6 Avant.

Met dank aan @marijn90 voor de tip!