Volkswagen heeft nieuwe aanklacht aan broek hangen

Een nieuwe consumentenorganisatie staat op.

Het gal spuwen vanuit diverse organisaties jegens de Volkswagen Groep zal nog wel even duren. De ene aanklacht is nog niet voorgekomen bij een rechter, of er dient zich weer een nieuwe aan. In thuisland Duitsland is het nu de Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) die gedupeerden oproept zich aan te melden bij de organisatie.

Deze consumentenorganisatie wil klachten bundelen van automobilisten die een Volkswagen, Audi, Skoda of Seat hebben (gehad) met een EA189-dieselmotor. Door de klachten te bundelen wil de VZBV een massaclaim opbouwen en doorspelen aan Volkswagen, zo berichten Duitse media.

Met uiteindelijk duizenden claims in de broek moet een advocaat van VZBV de zaak gaan aanvechten bij een rechter. De klachten zijn divers. Zo zijn er onder meer voorbeelden van Volkswagen-rijders die spreken over een sterke waardevermindering en de auto’s niet meer verkocht krijgen. Uiteraard zijn deze mensen uit op een schadevergoeding.

Het is zeker niet de eerste zaak in zijn soort. Volkswagen heeft in elk geval al aangegeven dat er geen wettelijke basis is voor de zaak en ziet de aanklacht met vertrouwen tegemoet. Het dieselschandaal heeft wereldwijd betrekking op meer dan 2,5 miljoen auto’s van de Volkswagen Groep.