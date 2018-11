Zo zag je de Volkswagen Golf R nog niet eerder

De leukste Golf nog leuker gemaakt.

De Volkswagen Golf R is zeker met Akrapovic goodies een geweldige gooi-en-smijt auto. Helaas blijft er weinig smijten over als je weet dat de prijzen van zo’n aangeklede Golf inmiddels de 70 mille passeren. Wie zoveel geld voor een Volkswagen heeft betaald kan net zo goed meteen doorsparen voor de modificaties van APR.

De tuner heeft voor SEMA een Volkswagen Golf R omgetoverd tot een apparaat van formaat. De hatchback werd voorzien van een stage 3 motor upgrade en serieuze aanpassingen aan het chassis en de body van de auto. Normaal gesproken levert de Golf R af-fabriek 300 pk uit de 2.0 TFSI, maar APR peutert maar liefst 543 pk uit het blok. Daardoor legt de vierwielaangedreven Golf 1/4 mijl binnen 10 seconden af (het blijven Amerikanen). Volgens APR zit de Volkswagen 15 seconden sneller op 225 km/u in vergelijking met een standaard Golf R. Naast aanpassingen aan de ECU, kreeg de hatchback onder meer een nieuwe Borg Warner turbo, een nieuwe intercooler en een carbon intake.

Het uiterlijk laat zien dat de tuner sterk ge├»nspireerd is door de touring car. Ondanks zijn heftige voorkomen, is de Golf volgens APR straatlegaal. In elk geval in de Verenigde Staten. Bij de Nederlandse RDW is de kans aanwezig dat je naar de deur wordt verwezen met zo’n mega spoilert.

APR zegt dat je met deze Golf een baas bent op het circuit. Dat geloven we maar al te graag. De tuner is naar eigen zeggen meer dan een jaar bezig geweest met de Volkswagen, inclusief alle testen. APR, opgericht in 1997 en gespecialiseerd in VAG-auto’s, staat op dit moment met de brute Golf op SEMA in Las Vegas.