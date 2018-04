Kopen? De ALLERDIKSTE Volkswagen Bora van NL

Er zullen vast nog wel gestoordere Bora's op deze aardkloot rondzwerven, maar in Nederland is dit met grote voorsprong het meest idiote exemplaar dat je zult tegenkomen.

Door de jaren heen hebben we hier angstwekkend weinig geschreven over de Volkswagen Bora. Misschien omdat de auto zó middelmatig is dat je eigenlijk zou vergeten dat ‘ie bestaat, tenzij je hem op straat tegenkomt. Of omdat er eigenlijk niet eens zo bijzonder veel op de wegen te vinden zijn, laat staan op de occasionwebsites. Van de 19.000+ Volkswagens op AutoTrack, zijn er slechts 53 een Bora.

In het opzicht van middelmatigheid is deze Volkswagen Bora de absolute antichrist. Wat ooit uit de fabriek kwam rollen als een sombere ‘net-niet’ auto, is door een voor ons onbekend persoon omgetoverd tot de meest indrukwekkende Bora die we ooit op Nederlandse grondbodem gezien hebben. Trouwens, misschien zijn jullie hem in het verleden wel eens tegen het lijf gelopen. De Bora heeft gedurende zijn leven namelijk gediend als showauto.

Dit is niet in het minste af te lezen aan zijn bijzondere kleurstelling. De buitenzijde van de auto is in het legendarische tintje Pooier Paars gehuld, een kleur die vooral bij artiesten als Prince en Slick Rick goed in de smaak viel. Voor wat betreft de binnenzijde, en dan met name het stuur, hebben we meer moeite een toepasselijk figuur aan te passen. Jullie een idee?

Afgezien van de huiveringwekkende esthetiek zijn er ook een aantal zaken aangepakt die je niet direct met het blote oog kunt spotten. De Bora, die voorzien is van een 175 pk sterke 1.9 TDI, heeft bijvoorbeeld een uitlaat van Akrapovič en een Airride systeem. Je kunt er veel over zeggen, maar je zult er ongetwijfeld de blits mee maken. Zeker aangezien je er niet meer dan 4.999 euro aan uit hoeft te geven. Kan niet missen!