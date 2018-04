Lauda: “twijfel aan de intelligentie van Verstappen”

Niki, het is de dag des Heeres, doe rustig.

Binnen het circus der Formule 1 leeft een hecht groepje onruststokers, waarbij je ten alle tijden terecht kunt voor een sappige quote en/of mening. Jacques Villeneuve is bij uitstek de aangewezen persoon, maar ook Niki Lauda deinst er niet voor terug om zijn stem te laten horen. Naar aanleiding van de botsing tussen Vettel en Verstappen, kan de Oostenrijker niets anders dan zijn mond opentrekken.

Tegenover Tobi Grüner, van Auto Motor und Sport, heeft de oud Formule 1-coureur zijn ongezouten mening over de kwestie laten horen. De journalist plaatste de quote na de wedstrijd op Twitter.

Lauda hits out at Verstappen: "Max is fully to blame for the accident. Seems like reason doesn't get through to him. You normally rise with your mistakes. But he's getting ever smaller. In this case it also seems to be a question of intelligence." #AMuS — Tobi Grüner 🏁 (@tgruener) April 15, 2018

Wie nog altijd denkt dat Max volgend jaar Bottas zal vervangen, moet zich ernstig achter de oren gaan krabben. Niet dat Lauda daar nu per se het beslissende woord in heeft, maar de vele fouten die de Nederlander de laatste tijd maakt zullen hem niet in het gewenste daglicht zetten. Max heeft dan wel een lang contract bij Red Bull op zak, mocht hij dergelijke fouten blijven maken, dan zal zijn status in het paddock stevig kelderen. De Nederlander heeft de afgelopen wedstrijden broodnodige punten weggegooid, en hij zal in de nabije toekomst hard moeten werken om de belabberde trend weer in zijn voordeel te keren.

Zoals Max al aangaf in zijn interviews, weet ook hijzelf dat hij de schuldige was bij het incident. De FIA veroordeelde zijn actie tijdens de race al, en gaf hem een 10 seconden tijdstraf. Na de race kwamen hier nog twee strafpunten op zijn racelicentie bij. Max heeft er nu in totaal 5 verzameld.

In een reactie op het incident heeft Sebastian Vettel laten weten het jammer te vinden dat Verstappen zich er op deze manier langs probeerde te wurmen. Desondanks is hij opgelucht dat de Nederlander direct zijn excuses kwam aanbieden.

“I thought it was good that he arrived right away and admitted the mistake. That’s the way to do it. He has braked, that can always happen. With the tailwind on the straights it was not easy. The situation changed during the race. Fortunately, we both could at least go on.