Rebellion neemt TVR mee naar Le Mans

Al moet je dat TVR met een korreltje zout nemen.

TVR wil maar niet sterven. Het merk dreigde voortdurend te verdwijnen en is vele malen overgekocht, tot Rusland aan toe. Het Britse merk is inmiddels echter gereanimeerd door zakenman Les Edgar, die na twee jaar speculaties in 2017 een nieuw model presenteerde. Het klonk alvast goed: een compacte lichtgewicht coupé die luistert naar de historisch verantwoorde naam Griffith. Het recept klopt: licht, V8 van Cosworth, handbak, noem het maar op. Hij lijkt iets braver dan de Sagaris, maar veel extremer dan een auto met zij-uitlaten aan de achterkant en een glazen spoiler zijn er dan ook weinig.

TVR is dus weer onder ons, als bedrijf. Dat betekent dat het nu tijd is voor een beetje PR. Waar begin je dan? Bijvoorbeeld bij de kunst der petrolheads: autosport! Er zijn wel degelijk TVR-modellen gemaakt voor race-series maar dat waren veelal Britse GT-klasses. De naam TVR zal nu echter prijken op de nieuwe LMP1-bolide van Rebellion. De Zwitserse renstal is relatief onbekend omdat ze geen straatauto’s bouwen, uitzonderingen voor Jon Olsson daar gelaten. Een kijkje op de behoorlijk extravagante site van de Zwitserse renstal suggereert echter dat we hier niet met rookies te maken hebben.

Het merk met de Fidget Spinner (wat moet dat logo anders voorstellen?) rijdt in de LMP1 en LMP2 klasses met zelfgebouwde wagens. Ze noemen zichzelf één van de weinige zelfstandige raceteams die opbokst tegen trouwe fabrieksteams zoals Audi, Porsche, Toyota en Peugeot. Hun nieuwste bolide voor het 2018-seizoen pronkt met grote TVR-logo’s over de hele auto. Het ziet er gaaf uit, maar het is tegelijkertijd een beetje raar.

Er gaat misschien al een belletje rinkelen als er wordt gezegd dat TVR een raceauto ‘bouwt’ terwijl ze zelf een ander bedrijf inschakelen om hun motoren te bouwen. De auto zelf is gemaakt door Oreca en wordt gebruikt onder het team van Rebellion. Het betreft dan ook alleen een sponsordeal, TVR levert niks aan Rebellion. Wel beweert Les Edgar dat de hulp van Rebellion zal worden gebruikt om de nieuwe generatie TVR straatauto’s te ontwerpen. Daarmee lijkt Edgar niet alleen te ‘bevestigen’ dat er meer TVR’s zullen komen, ook dat ze zullen profiteren van raceauto-technologie. Tenminste, zo komt het over.

Alles terzijde natuurlijk heel tof voor TVR, en de merknaam fleurt de Rebellion-wagen van dit jaar mooi op. Even wachten dus totdat de samenwerking tussen de twee zijn vruchten afwerpt voor beide kanten.