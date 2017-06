BREEK: teambaas Kaltenborn per direct weg bij Sauber

Het doek is gevallen voor Moneysha. Giedo van der Garde zei 'BIEM!'

En dat nu het net weer een beetje de goede kant op lijkt te gaan met de Zwitserse renstal. De omstreden Monisha Kaltenborn werd in 2010 de eerste vrouwelijke teambaas in de F1. Ze troefde in dat opzicht Claire Williams af, die inmiddels de scepter zwaait bij het team dat haar achternaam draagt. Monisha kreeg de lastige taak Sauber weer op de kaart te zetten na het vertrek van BMW. Oprichter Peter Sauber had destijds nog opvallend veel vertrouwen in de capaciteiten van zijn opvolgster.

Sauber stond er financieel echter niet goed voor en toen de miljoenen van BMW opdroogden moest er naar noodgrepen uitgeweken worden. Aanvankelijk leek er een deal te zijn met Russische investeerders, waardoor Sergey Sirotkin voor het team zou gaan rijden. Het beloofde Russische geld bleef echter uit, dus dat feest ging niet door.

Sauber bleef echter maar zitjes verkopen aan verschillende coureurs. Probleem was alleen dat uiteindelijk toch bleek dat er maar twee zitjes beschikbaar waren. Dat wordt dus moeilijk als je op een gegeven moment vier coureurs onder contract heb staan (Sutil, van der Garde, Ericsson en Nasr). De dikste betalers kregen hun zin, terwijl Giedo’s schoonvader Marcel Boekhoorn uiteindelijk een paar milli’s betaalde voor niks. Het goede nieuws is dat hij die na een potsierlijke rechtszaak vlak voor de seizoens-opener van 2016 in AustraliĆ« uiteindelijk wel terugkreeg.

Na dit akkefietje leek het de laatste tijd juist weer wat beter te gaan met Sauber. Het team versloeg vorig jaar op de valreep Manor en verzekerde zichzelf zo van tientallen TV-miljoenen uit de grote FOM-pot. Bovendien tekende het een partnerschap met Honda voor Power Units. Dat lijkt op dit moment wellicht niet direct een upgrade, maar met het oog op de toekomst is het vast beter dan dik betalen voor oude Ferrari-blokken. Ook was er nieuw geld doordat investeringsmaatschappij Longbow Finance een belang nam in het team.

Je kan dus van alles zeggen over Monisha, maar uiteindelijk heeft ze het team wel drijvende gehouden. Desalniettemin moet ze nu het veld ruimen. Sky Sports bericht dat de reden voor de fittie een meningsverschil over het te voeren beleid is. Longbow wil nu naar verluidt iemand uit de eigen gelederen naar voren schuiven om het team te leiden.

