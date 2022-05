‘Kort lontje Verstappen GP Spanje, geen mooie overwinning’

De favoriete commentator van iedereen vindt dat Max Verstappen een kort lontje heeft.

Je kan zeggen van Martin Brundle wat je wil, maar de man is altijd goed voor een paar uitspraken. In Nederland kennen jullie hem allemaal van het Britse F1-commentaar. Je hebt een opgevoerde Britse Jochem Meyer op XTC (David Croft) en Martin Brundle.

De beste man kan het nooit goed doen. Want in het Verenigd Koninkrijk zien ze hem als pro-Verstappen en in Nederland denken we dat hij stiekem voor Hamilton is. In zijn laatste column op SkySports is vrij duidelijk waar zijn voorkeur lag afgelopen weekend.

Veren in de bips

Zoals je kunt verwachten, krijgen de Britse Hamilton en de Britse Russell een paar Britse veren in de Britse bips. Het (Britse) team van Mercedes deed het aanzienlijk beter en Brundle keek er graag naar:

Lewis zijn voorstel om te stoppen was schrikwekkend. Je kon horen hoe weinig zin hij heeft in dit seizoen. Na 65 fantastische ronden zal hij er wat positiever in staan. De fans wisten zoals gewoonlijk dat Hamilton met deze topprestatie terecht de Driver of the Day-trofee verdiende. Martin Brundle, is duidelijk niet bevooroordeeld.

Kort lontje Verstappen

Martin Brundle hekelt daarnaast het korte lontje van Verstappen. Via de boordradio was Max overduidelijk niet in zijn nopjes met de DRS die niet functioneerde. Daar vond Martin Brundle wat van:

Max was duidelijk heel erg boos op de radio naar zijn team toen het DRS niet werkte. Hierdoor kon hij niet voorbij aan de altijd indrukwekkend presterende Russell in de Mercedes. Dit zegt twee dingen. Ten eerste is hij klaar met de serie betrouwbaarheidsissues. Ten tweede heeft Max nog steeds een kort lontje. Dat zagen we ook tijdens de GP van Saudi Arabië vorig jaar met de brake-test op Hamilton. Martin Brundle, vindt dat Max Verstappen een kort lontje heeft.

Wat vind jij? Heeft Max Verstappen een (te) kort lontje? Of moet je in topsport gewoon zo tegen elkaar kunnen praten? Laat het weten, in de comments!

Meer lezen? Dit is de stand na de GP van Spanje 2022!