Pagani Huayra NC is de ALLER-laatste Huayra

Dat betekent dat er nog een hoop zullen volgen, waarschijnlijk. Desalniettemin is de Pagani Huayra NC spectaculair en bijzonder.

Rijdend kunstwerk of rollende kitschfabriek? Dat is altijd een beetje de twijfel met Pagani’s. Het merk begon ooit met strakke supercars. Echter, na de Zonda F werden de modellen extroverter en smaakgevoeliger. Dat laatste kun je ook verwarren met kitscherig. Die twijfel hebben we ook bij het zien van de aller-, aller-, allerlaatste Pagani, de Huyara NC.

Met laatste bedoelen we ‘meest recente’. Reken er maar op dat er nog een paar speciale ‘one-offs’ zullen volgen. De Pagani Huayra NC is voorzien van een blauw-carbon koetswerk. Het blauw wordt afgewisseld met normaal zwart carbon. Vervolgens zijn er diverse rode en witte details die de auto een uniek voorkomen geven. Uniek is ‘ie zeker, want Pagani heeft er maar eentje van gebouwd.

Roofscoop

Naast de bijzondere kleurstelling, kun je de Pagani Huayra NC daarnaast ook herkennen aan de roofscoop. Het eindresultaat is een bizar uitziend projectiel. Zo’n Pagani moet je in het echt kunnen aanschouwen om het te kunnen waarderen. Het niveau qua afwerking en materiaalgebruik is bizar hoog.

Dat geldt niet alleen voor het exterieur, maar ook voor het interieur van de Italiaanse hypercar. Dat is wederom behoorlijk excentriek. Over alles is nagedacht en alles is met de hand in elkaar geschroefd. De combinatie van blauw, zwart en rood komt terug. Ook bijzonder: in plaats van leer is het interieur hoofdzakelijk met alcantara bekleed.

Motor Pagani Huayra NC

De techniek is bekend, doch niet minder bijzonder. Voor de aandrijving zorgt een 6.0 V12 van AMG met twee turbo’s voor een topvermogen van 820 pk en 1.080 Nm, iets meer dan een ‘standaard’ Huayra BC. Er is geen 48V-generator, dat past niet bij een Pagani. De transmissie is een zeventraps sequentiële transmissie. Het totaalgewicht van het apparaat is slechts 1.240 kilogram.

Ondanks dat dit de laatste Huayra tot nu toe is, zullen er ongetwijfeld nog een paar unieke versies gebouwd of herbouwd worden. In de tussentijd werkt Pagani overigens hard aan de C10, de opvolger van de Huayra.

