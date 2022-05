Officieel: hierdoor kon Verstappen de GP Spanje winnen

Ja, dankzij pech van Leclerc kon Verstappen winnen. Maar wat was de oorzaak van de pech nu precies? Ferrari heeft dat officieel naar buiten gebracht.

De Grand Prix van Spanje 2022 was er eentje met veel emoties. Aanvankelijk leek het erop dat Leclerc vraag eenvoudig zou gaan winnen. Daarnaast ging het zeker niet van een leien dakje voor Max Verstappen. Eerst bezocht hij de grindbak, vervolgens kwam hij Russell niet voorbij door een falend DRS-systeem.

Echter, in ronde 27 waren de rollen ineens omgedraaid. Charles Leclerc viel uit met motorproblemen en uiteindelijk kan Verstappen de race naar zich toetrekken. Maar waarom viel Leclerc eigenlijk uit? En heeft dat nog gevolgen? Dat is bekend, nu Ferrari heeft het officieel naar buiten heeft gebracht.

Reden uitvalbeurt officieel

Ferrari heeft de motor namelijk in Maranello onderzocht. Wat blijkt, er waren niet één, maar twee componenten beschadigd geraakt. Het gaat om de MGU-H en een turbo. In beide gevallen spreekt Ferrari van ‘beschadigd’, niet versleten of een betrouwbaarheidsissue.

Waardoor deze twee componenten zijn beschadigd, is dan weer niet duidelijk. Leclerc is niet in aanraking gekomen met andere auto’s of een ander object tijdens de race.

Het goede nieuws voor Ferrari is dat er met hun basisontwerp van de motor niet veel mis is, aldus Ferrari. Het nadeel is wel dat de MGU-H als de turbo vervangen dienen te worden. Dat heeft voor nu nog geen consequenties, gelukkig.

Wel kan het ze bij Ferrari later nog parten spelen. Het seizoen is nog vrij jong en Ferrari was bij de GP Spanje bezig met hun tweede motor.

“Wint die Nederlander nu alweer???’

Gelijk op tussen Leclerc en Verstappen

Dus naast het feit dat ze geen punten pakten en Verstappen met Red Bull maximaal scoorde, heeft Ferrari op termijn er hoogstwaarschijnlijk wel een probleempje bij. Overigens is de schade (ten opzichte van hun directe concurrent) vrij beperkt, want Red Bull is al veel sneller door de onderdelen heen gegaan.

Zo kwam er een compleet nieuwe motor in na het debacle van de GP van Bahrein 2022. Dus wat dat betreft gaat het vrij gelijk op tussen Verstappen en Leclerc. Dit gaat dus nog een heel spannend seizoen worden.

