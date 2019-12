Kortpittige EU-bons gaat Duitse drie keihard aanpakken

Hoppa, even wat miljarden ophalen om tegen windmolens te vechten windmolens te bouwen.

De drie grote Duitse autoconcerns worden weer bestookt met Feuer und Flamme. In de machtsstrijd tussen de zakelijke elite die ons centjes probeert af te troggelen en het volk de politieke elite die ons in een politiek correcte dwangbuis probeert te duwen, worden de klappen dit keer uitgedeeld door Eurocommissaris Margrethe Verstager. Deze Deense heeft al de nodige robbertjes uitgevochten met tech-giganten en dergelijke en heeft nu haar pijlen gricht op de favoriete autobouwers van heel Nederland.

Tegenover de Funke-Mediengruppe heeft Verstager op deze zaterdag (een ambtenaar die werkt op zaterdag, dan weet zeker je dat je de klos bent als doelwit) laten weten dat zij de Duitse drie nu officieel verdenkt van ‘vals spel’. Het gaat in dit geval om de inzet van SCR-Katalysatoren voor dieselmotoren en van fijnstof-partikelfilters voor benzineauto’s.

De fabrikanten zouden onderling afspraken gemaakt hebben over de inzet van deze technologie. Je kan je er iets bij voorstellen, want de kats en filters zijn duur, zwaar en vernaggelen het geluid van auto’s. Vroege 991.2 GT3’s worden vaak al aangeprezen met de term ‘ohne OPF’ om aan te geven dat de vermaledijde partikelfilter er niet opzit. Verstager vermoedt dat zij de ongeoorloofde afspraken ook kan bewijzen, al loopt het onderzoek nog.

Het punt waar het kennelijk nu nog om gaat is of de Duitse drie gehandeld hebben uit een soort algemeen belang, of puur uit eigen belang. Als er bijvoorbeeld afspraken gemaakt worden over dingen die de veiligheid van auto’s bevorderen, is dat oké. Verstager zegt daar het volgende over:

Wij komen in actie als wij vaststellen dat de ‘samenwerking’ geen voordelen biedt aan de eindgebruikers -zoals we in dit geval vermoeden-.

Mochten de Duitse automerken schuldig bevonden worden ligt er weer een miljardenboete op de loer. Miljardjes die dan bijvoorbeeld weer aangewend kunnen worden om een heel klein deel van Timmermans’ megalomane green deal te bekostigen. Superdeal?