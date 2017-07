BMW: “wij hebben niks verkeerd gedaan!”

Na berichten over kartelafspraken in de Duitse auto-industrie staan ze in München als eerste met de handjes in de lucht.

BMW ontkent namelijk dat het met de andere grote Duitse autofabrikanten geheime afspraken heeft gemaakt die onder andere betrekking zouden hebben op de uitstoot van dieselauto’s. Geen van de auto’s van het merk is gemanipuleerd en dus worden ook de internationale regels met betrekking tot de uitstoot van stikstof en andere schadelijke zaken gerespecteerd.

Vrijdag verscheen het bericht dat Volkswagen, Daimler, Porsche, Audi en BMW al vanaf de jaren ’90 van de vorige eeuw geheime afspraken met elkaar maken met betrekking tot de uitstoot van dieselauto’s. Zo zou onder meer zijn gesproken over de formaat van de AdBlue-tank. Da’s het goedje waarmee uitlaatgassen min of meer worden gezuiverd.

De geruchten gaan dat Duitse fabrikanten bewust te kleine AdBlue-tanks zouden hebben gemonteerd, waardoor het spul niet effectief genoeg is om daadwerkelijk voor minder uitstoot van schadelijke stoffen te zorgen. BMW ontkent echter met klem dat het merk zich aan dergelijke praktijken schuldig heeft gemaakt.

In München gebruiken ze naast AdBlue bovendien nog een ander systeem. Wel zou BMW met andere fabrikanten hebben gesproken. Die gesprekken hadden echter geen betrekking op de grootte van AdBlue-tanks.