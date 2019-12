Deze maatregelen staan de Europese automobilist te wachten

Europa zal in 2050 het eerste klimaatneutrale continent zijn.

Morgen, 11 december, wordt tijdens de EU-TOP de Green Deal gepresenteerd door voorzitter van de Europese Comissie Ursula van der Leyen samen met onze eigen Frans Timmermans. Hij is sinds dit jaar Eurocommisaris van milieu en heeft de grootse plannen om van Europa een klimaatneutraal continent te maken. En daar horen ook maatregelen voor autorijdend Europa bij.

In het ambitieuze plan staat dat de emissie-eisen voor lichte vrachtwagens en personenauto’s worden aangescherpt. Nederlandse dieselrijders met een oudere dieselmotor hadden deze maand al een brief in de bus liggen waarin de 15% extra ‘roettax’ werd aangekondigd. De Green Deal omvat ook plannen om EU-geld te besteden aan miljoenen laadpalen voor elektrische auto’s. Verder zal rekeningrijden op meerdere plaatsen toegepast worden. Neelie Kroes (Oud VVD-minister) nam 30 jaar geleden voor het eerst het woord rekeningrijden in de mond. Als Europa massaal elektrisch gaat rijden vallen de inkomsten uit brandstofaccijnzen natuurlijk weg, zou de prijs per kilometer de schatkist op peil weten te houden?

Niet alle landen zijn even fanatiek bezig met het klimaat als Nederland. Polen, Hongarije en Tsjechië weigeren zich vast te leggen aan de klimaatneutraliteit in 2050. Om ruzie in Europa te voorkomen wil Timmermans zorgen voor een overgangsfonds van 100 miljard euro. Hij hoopt hiermee te bereiken dat Oostelijke lidstaten meegaan in zijn voorstellen uit de Green Deal.

De ambities van de Green Deal zullen de komende 2 jaar worden uitgewerkt in concrete wetsvoorstellen. De lidstaten en het Europese Parlement moeten deze vervolgens goedkeuren. Het duurt dus nog even voor jouw nieuwe Mach-E aan de Europese laadpaal mag hangen.