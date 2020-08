Kosten BMW 3 Serie: wat ben je nu echt kwijt?

We gaan even flink rekenen om uit te rekenen wat de totale kosten zijn om een BMW 3 Serie te kunnen rijden. Benzine, diesel of toch plug-in hybride?

We krijgen elke week vele Autoblog advies aanvragen binnen. Allereerst: hartelijk dank! Dankzij jullie vraagstukken kunnen wij artikelen publiceren! De rubriek is alweer bijna 5 jaar een begrip. In die tussentijd hebben de meeste lezers gezien waar men voorkeur voor heeft: Duits, premium, relatief modern, betrouwbaar en niet te duur. Nu laat zich dat vaak lastig combineren, dus kunnen we uitwijken naar andere alternatieven.

Een ander vraagstuk dat we vaak krijgen is simpeler: welke brandstof moet je kiezen? Omdat elektrische occasions als eerste auto vaak niet interessant zijn, is er nog altijd keuze uit grofweg vier opties: benzine, diesel, plug-in of LPG.

Salonfähig

Normaliter was er altijd een stelregel: meer dan 25.000 km is diesel, minder is benzine. Dankzij een anti-zelfontbrander campagne van de overheid, @jaapiyo en @wouter is de diesel niet meer salonfähig en erg kostbaar in gebruik. Als je een dikke en nieuwe auto kunt lease, kun je vaak kiezen tussen elektrisch en plug-in hybride.

Om er iets wijzer uit te worden, gaan we even rekenen. Het is geen grootschalig onderzoek, maar we proberen wel met vier voorbeelden een voorbeeld te creëren. Omdat de aanvragers zoveel van Duits, premium en vlot én zuinig houden, kiezen we voor een favoriet in deze klasse, de BMW 3 Serie. Toevallig is deze auto ook leverbaar met drie aandrijflijnen.

Paar dingen waarvan we uitgaan:

Bestuurder kom uit 1985

Woonachtig in Utrecht

5 schadevrije jaren

30.000 km per jaar

Rijdt enigszins sportief

Wilt 3 jaar gaan rijden

Inruilen dus later met 90.000 km extra op de teller

Auto moet nu te koop staan op Marktplaats

Brandstof: 1,75 (benzine) / 1,40 (diesel) / 0,85 (LPG)

Houd deze parameters goed in de gaten en vergelijk deze met die van jezelf. Woon je in het bos in de achterhok, zal de verzekering iets lager uitvallen. Ook de Motorrijtuigenbelasting is anders per provincie, alhoewel die opcenten niet heel erg afwijkend zijn. Heb je meer schadevrije jaren, dan is de premie lager. Rijd je meer kilometers, dan verandert er ook het een en ander: meer onderhoud en hogere verzekeringskosten, bijvoorbeeld. Maar we moeten een uitgangspunt hebben om mee te werken.

BMW 330iA Sedan (F20)

€ 35.500

2016

51.425 km

Het probleem begint al met de benzine uitvoering. De 330i is namelijk heel erg weinig verkocht in Nederland. De reden is erg logisch: de plug-in hybride uitvoering was destijds véél lager. Voor minder geld reed je een PHEV. Dit exemplaar komt uit 2016 en heeft 51.425 km gelopen. De vraagprijs van deze BMW 330i op benzine is wat ons betreft erg optimistisch, zeker met de smaakgevoelige wielen eronder. Maar we pakken even een écht voorbeeld, niet een theoretisch voorbeeld van hoe het zou moeten zijn. Als je NU een 330 in je leven nodig hebt, wil je het nu weten, toch?

In algemene zin is de BMW 330i een zeer prettige auto. Ja, net als de 320i heb je een 2.0 viercilinder turbo motor, maar dankzij het surplus aan vermogen kun je de capaciteiten van de auto iets te goed benutten. Voor een viercilinder klinkt de motor best aardig en het verbruik valt relatief mee. Als je wilt kun je er ook nog wat meer vermogen uit extraheren. Nuchter beschouwd heb je meer niet nodig. De afschrijving is nog een beetje spannend. Enerzijds ben je een van de weinigen met een 330i, anderzijds stap je hoog in qua prijs. BMW 328i’s uit 2013 met 140.000 km op de klok doet nog 22 mille, dus 19.000 kun je nog wel krijgen.

Wegenbelasting: 210 per kwartaal (2.520)

Verbruik: 1 op 11,8 (13.348)

Verzekering: 110 euro per maand (3.960)

Onderhoud: 140 euro per maand (5.040)

Afschrijving: 16.500 euro

Totale kosten BMW 3 Serie benzine (330i): 41.368 euro

Totale kosten per maand BMW 3 Serie benzine (330i): 1.149 euro

BMW 330e iPerformance Sedan (F20)

€ 26.500 (incl. btw)

2016

84.844 km

De BMW 330e is niet gebaseerd op de BMW 330, maar de BMW 320. Sterker nog, de viercilinders zijn bijna identiek. Het verschil zit m in het de aansturing (ECU) natuurlijk die enorme elektromotor die nog eens 88 pk extra levert. Deze waarden kun je (helaas) niet simpelweg bij elkaar optellen. Het systeemvermogen is stomtoevallig ook 252 pk. Qua koppel heb je wel iets meer tot je beschikking: 420 Nm. Met name omdat dit bijna direct tot je beschikking staat. Dit specifieke exemplaar ontbeert een M Sport pakket, maar ziet er daardoor wel iets chiquer uit. Achteraf kun je het er alsnog op laten zetten. Want de 330e is aanzienlijk goedkoper. Gevalletje vraag en aanbod en bovenstaande 330i is gewoon schreeuwend duur en de reden dat importbedrijven goede zaken doen.

Om te rijden lijkt de 330e redelijk veel op de 330i. Totdat je ervoor gaat zitten, dan merk je dat de 330i meer een BMW is. De 330e is een stukje zwaarder. Dat niet alleen, ook in de sportmodus merk je dat de elektronica rekening houdt met efficiency. Qua prestaties is de 330e dan ook iets minder potent. De topsnelheid is begrensd op 225 km/u en de sprint is iets trager. Je maakt het goed bij het verbruik. Het opgegeven verbruik haal je niet, maar 1 op 17,2 haal je wel, mits je stekkert. Als je niet stekkert zit je op het niveau van de 330i. De inruilprijs is erg lastig te bepalen, zeker omdat je over 3 jaar géén halftarief meer hebt. Wij schatten de inruilprijs op zo’n 15.000 euro.

Wegenbelasting: 116 per kwartaal (1.392)

Verbruik: 1 op 17,2 (9.157)

Verzekering: 100 euro per maand (3.600)

Onderhoud: 160 euro per maand (5.760)

Afschrijving: 9.500 euro

Totale kosten BMW 3 Serie Plug-in Hybride (330e) (wel stekkeren): 29.409 euro

Kosten per maand BMW 3 Serie Plug-in Hybride (330e) (wel stekkeren)

Wel of niet stekkeren

De meeste overzichten, sites en publicaties laten zeer optimistische cijfers zien. Ook in de praktijk. Dit komt omdat je met de 330e behoorlijk zuinig KUNT rijden. En natuurlijk moet je ook de auto aan de lader zetten. Als je een vriend(in) hebt, moet je ook de lakens delen en niet alleen de bankrekening. Met andere woorden: maak er gebruik van als het kan. Als je niet laadt en alleen op de verbrandingsmotor rijdt, haal je een lager verbruik dan de benzine. Logisch, met een minder sterke motor neem je meer gewicht mee. Dat levert ook een iets ander plaatje op:

Wegenbelasting: 116 per kwartaal (1.392)

Verbruik: 1 op 9,5 (16.579)

Verzekering: 100 euro per maand (3.600)

Onderhoud: 160 euro per maand (5.760)

Afschrijving: 9.500 euro

Totale kosten BMW 3 Serie Plug-in Hybride (330e) (niet stekkeren): 36.831 euro

Kosten per maand BMW 3 Serie Plug-in Hybride (330e) (niet stekkeren): 1.023 euro

BMW 330dA Sedan (F20)

€ 32.450

2016

67.370 km

Dan gaan we door met de minst populaire, de diesel. De dieselmotor staat geregeld slecht in het nieuws, alhoewel het de laatste maanden meevalt. Mensen vergeten waarschijnlijk dat het überhaupt heeft bestaan. In tegenstelling tot de benzine viercilinders heb je geen viercilinder motor, maar een 2.993 cc grote zes-in-lijn. Met 258 pk en 560 Nm heb je meer dan voldoende vermogen en bijna te veel trekkracht.

Zo’n grote diesel rijdt totaal anders. Als een soort dieselloc komt de motor tot leven en het loopt als de motor van een Pfanzer. Het is mechanisch, maar niet op de voorgrond. Het mooiste van zo’n motor is natuurlijk de enorme golf van koppel. Dat heeft als voordeel dat je niet alleen een behoorlijk prestatiepotentieel hebt, maar ook dat het verbruik binnen de perken valt. Strikt genomen is een 325d biturbo de betere vergelijking, maar deze blijft achter qua prestaties. Dit exemplaar dat wij vonden is ook uit 2016 en is qua kilometers vergelijkbaar. Qua inruil het volgende: een gebruikte 330d met 160k op de klok uit 2013 kost 18.000 euro, dus we gaan uit van een inruilprijs van 16.000 euro.

Wegenbelasting: 412 per kwartaal (4.944)

Verbruik: 1 op 14,2 (8.874)

Verzekering: 160 euro per maand (5.760)

Onderhoud: 170 euro per maand (6.120)

Afschrijving: 16.450 euro

Totale kosten BMW 3 Serie diesel (330d): 42.148 euro

Totale kosten per maand BMW 3 Serie diesel (330d): 1.171 euro

BMW 330i (Hypothetische LPG ombouw)

Op dit moment stonden er geen 330i’s te koop met een LPG-installatie. LPG is sowieso een beetje het stiefkindje van de autoindustrie. Over het algemeen ligt het onderhoud iets hoger dankzij extra hitte en slijtage. Ook moeten we even meerekenen dat een LPG ombouw geld kost. Waar je ook mee rekening mee moet houden: het aanbod LPG is klein, maar voor de vraag geld dat ook. Je zult dus ondanks de investeringen minder ervoor terug krijgen na 3 jaar.

In dit specifieke geval is het voorbeeld hypothetisch. Een 3 Serie op LPG is vrij zeldzaam. De berekening dient ter lering en vermaak, er zijn voldoende LPG aanbieders die daadwerkelijk een ombouw voor een soortgelijke auto verkopen. Het verbruik is 10% hoger dan bij benzine. De onderhoudskosten hebben we verhoogd met 20%. Ook de afschrijving zetten we 20% hoger in.

Kosten BMW 330i LPG

Kosten inbouw LPG (inclusief 5 jaar garantie): 2.000 euro

Wegenbelasting: 317 per kwartaal (3.804)

Verbruik: 1 op 10,62 (7.204)

Verzekering: 140 euro per maand (5.040)

Onderhoud: 160 euro per maand (5.760)

Afschrijving: 19.800 in drie jaar (19.800)

Totale kosten BMW 330i op LPG in 3 jaar: 43.608 euro

Totale kosten per maand BMW 330i op LPG: 1.211,33 euro

Conclusie: autorijden is duur en benzine is een veilige keuze. Om hert een beetje overzichtelijk te maken, hebben we een tabel voor je