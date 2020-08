Brabants echtpaar veroorzaakt 80 botsingen binnen 6 jaar

Ze hadden het er gewoon druk mee.

Als je in vier tot zes jaar tijd 80 keer bij een botsing betrokken raakt moet je wel een hele slechte chauffeur zijn. Tenminste, dat zou je denken. Wat bleek echter: het was iedere keer de schuld van de andere partij.

Dat is in ieder geval wat een echtpaar uit Den Bosch de verzekering wijsmaakte. Dat ging lang goed. Keer op keer op wisten de botsende Brabanders succesvol een schadeclaim in te dienen. Bij elkaar hebben de twee op deze manier bijna €180.000 binnen weten te harken.

Dit was al aan de gang sinds 2014. In 2018 begon de verzekeringsmaatschappij onraad te ruiken. Ze stelden daarom een onderzoek in en kwamen erachter dat het echtpaar verdacht vaak als benadeelde partij bij een botsing betrokken was. Het bleek uiteindelijk om bijna 80 aanrijdingen te gaan.

Hoe kregen ze dit voor elkaar? De man en vrouw wachtten op grote parkeerplaatsen van bijvoorbeeld een winkelcentrum of een meubelboulevard hun kans af. Vervolgens reden ze opzettelijk tegen een achteruitrijdende auto aan. Daarna deden ze alsof ze veel haast hadden, waardoor het schadeformulier slordig werd ingevuld. Dit flikten ze zowel in Nederland als in België.

Gelukkig is het echtpaar inmiddels opgepakt in Den Bosch en hun (bots)auto is in beslag genomen. We zijn benieuwd hoe die eruit ziet, maar de politie deelde helaas geen foto. De parkeerplaatsen zijn er in ieder geval weer een stukje veiliger op geworden.