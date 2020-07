Autoblog advies: zespersoons vakantieauto voor 6000

Wat is de leukste zespersoons vakantieauto voor 6000?

Het is de tijd van Vakantieauto van het Jaar 2020. Dat betekent dat je weer helemaal up to date bent over alles wat je maar moet weten over vakantie op vier (en twee!) wielen.

Tot nu toe hebben we voornamelijk gedacht aan de vakantieauto’s voor een wat groter budget. Veel ruimte, veel luxe, veel vermogen. Dat is lekker vakantie houden. Maar wat als je wat jonger bent. Stel, je bent onderdeel van een groep van zes vrienden. Alle zes heb je 1.000 om in te leggen voor een auto. Waarmee kun je dan thuiskomen? Een auto om in de vakantie naar het zuiden van Europa te rijden en daar lekker te toeren. Dan, als alles klaar is, de auto weer verkopen en de opbrengst weer door zes delen delen.

Tips

Voordat we aanvangen met de aanbevelingen voor een zespersoons vakantieauto voor 6000 euro, hebben we nog een paar tips:

Tip 1: verdiepen

Zoek wanneer je ‘m niet nodig hebt. Met dit soort auto’s kun je gemakkelijk de fout ingaan. Neem dus goed de tijd om je te verdiepen in het model dat je zoekt op fora, via onze AB-adviezen en eventuele publicaties. Houd de prijzen in de gaten en bekijk een paar exemplaren om context te krijgen van de staat.

Tip 2: diesel

Ga voor Diesel! Diesel zit op dit moment in het verdomhoekje. Volgens @jaapiyo is het moord en onze Chief Tire Smoker @wouter is niet zo’n van het goedje. Maar diesel heeft een paar voordelen: je kan het overal krijgen, een diesel is zuiniger, je hebt vaak aardig wat koppel tot je beschikking (lekker in de bergen) en omdat diesels niet geliefd zijn, kun je vaak een goede deal doen. Zeker als het een grote bak is. Natuurlijk is het wel iets lastiger verkopen als je terug bent. Kopen gaat altijd makkelijk dan verkopen.

Tip 3: particulier

In deze prijsklasse ben je sowieso wel op je zelf aangewezen. Als het gaat om garantie, perfect onderhoud en dergelijke moet je er gewoon niet te veel voorstellen. Bij particulieren kun je een veel betere deal doen. Ja: er is nul zekerheid, maar dat heb je bij een ‘achternaamloos’ Okaziepaleis ook niet.

Renault Trafic 2.0 dCi L1H1 Dubbel Cabine (X83)

€ 5.950

2009

150.000 km

Ja, je dacht waarschijnlijk: daar komt die Espace weer. De Espace is altijd een oplossing. Zoek een leuke exemplaar bij een particulier voor niet te geld en klaar. Met een Renault Trafic kun je ook veel lol beleven. Natuurlijk, het is een bedrijfswagen en geen personenauto, iets wat je terugziet in het comfort (amper aanwezig, je zit rechtop) of de prestaties (volgas is net niet gevaarlijk). Daar staat tegenover dat bedrijfswagens behoorlijk betrouwbaar zijn en oh ja: je hebt een enorme puist aan ruimte. Geen gedoe met aanhangers en dakdragers. Ook qua verkoop is het vrij gunstig, want je kan ‘m altijd kwijt. De Renault Trafic is identiek aan de Opel Vivaro en Nissan Primastar.

Lancia Phedra 2.2 JTD Emblema (180)

€ 4.650

2009

240.000 km

Jazeker, kennen we de Lancia Phedra nog? Het was de luxe Italiaanse inbreng van het ‘Eurovans’-project. De Lancia Phedra is de meest meest exclusieve van het geheel. De 2.2 JTD is eigenlijk een HDI, die niet bijzonder sterk is. Het is in principe voldoende om met het verkeer mee te komen. De automaat is traag, maar wel lekker: zelf schakelen in zo’n MPV is niet prettig. Het grote voordeel is de beschikbare ruimte in deze zespersoons vakantieauto voor 6000 euro, of om eerlijk te zijn: aanzienlijk minder. Je kan echt lekker met zes mensen op pad in alle ruimte. Check even of alle electronica het doet. Zelfs de achterdeuren gaan elektrisch open, alsmede de drie (!) schuifdaken. De Citroen C8, Fiat Ullysse en Peugeot 807 zijn identieke auto’s, zij het minder luxe aangekleed en minder exclusief.

Ford Galaxy 2.0 TDCI Ghia

€ 5.500

2007

220.000 km

Soms is het verbazingwekkend om te zien wat je kunt kopen voor een redelijk bedrag. De Ford Galaxy is een van de weinige goed doorontwikkelde MPV’s uit een periode dat de meeste MPV’s uit productie werden gehaald. De Galaxy is een van de weinige MPV’s met daadwerkelijk iets dat doet denken aan ‘een wegligging’. Er is ook een minder ruimere en beter rijdende S-Max, maar een Galaxy in luxe uitvoering met 140 pk dieseltje is prima om Europa door te cruisen. Ten opzichte van een SUV weegt de Galaxy ook niet zo heel erg veel, zeker niet als je kijkt hoeveel ruimte je tot je beschikking hebt.

Volvo XC90 D5

€ 5.100

2006

235.000 km

Het is een beetje de standaard SUV als je ruimte en comfort wenst in een zespersoons vakantieauto voor 6000 euro (of een dergelijke bedrag). De XC90 is niet bijzonder snel of bijzonder dynamisch. De auto is gezegend met briljante stoelen, een ruim interieur en vaak luxe uitrusting, waaronder mogelijk een puike audio. De twee achterstoelen zijn te gebruiken, maar verwacht geen volwaardig derde zitrij.

Je kan de auto met gemak vinden in het budget en met een beetje mazzel kun je ‘m ook weer goed doorverkopen. Wat de XC90 niet is, is terreinwaardig. Ja, je hebt vierwielaandrijving. Maar het is via zo’n Haldex-koppeling. Ook is de bodemspeling niet al te denderend. Maar op de weg is het een uitstekende en comfortabele cruiser. Wel heb je een dakkoffer nodig om alles mee te kunnen nemen, maar daar heb je met andere ander auto’s in dit lijstje ook mee te maken.

Jeep Commander 3.0 CRD Limited

€ 6.000

2007

265.000 km

Voor een tijdje is er een Jeep geweest die boven de Grand Cherokee gepositioneerd stond. De Commander kun je een beetje zien als de spirituele opvolger van de klassieke en briljante Wagoneer. De Commander is enorm ruim, redelijk terreinwaardig en vooral heel erg stoer. Verfijnd is de auto iets minder. Aan de andere kant is de motor, een zescilinder diesel van Mercedes, dat dan weer wel. De 3.0 CRD zorgt voor adequate prestaties én een redelijk beperkt verbruik, zeker in vergelijking met de 5.7 V8. Het is niet de eerste auto als je een zespersoons vakantieauto voor 6000 euro zoekt. Ze zijn bijzonder lastig te vinden, want niemand kocht ze nieuw in Europa. In vergelijking met andere SUV’s is de Commander behoorlijk capabel om ook naast het gebaande pad uit de voeten te kunnen.

Mercedes R320 CDI 4Matic (W251)

€ 5.500

2006

235.000 km

Eigenlijk is de Mercedes-Benz R-Klasse het automobiele equivalent van een skischoen. Voor tien dagen per jaar is het het meest ideale schoeisel, maar voor de rest van het jaar is het nogal overkill. De R320 is een ‘Grand Sports Tourer’. Dat is marketingpraat voor een MPV-koets op een SUV-platform. Als vakantieauto om door Europa te kruisen is het misschien wel de best mogelijke auto. Bijzonder veel ruimte, nog meer comfort en erg veel luxe. Zelfs in dit rijtje is de auto bijzonder zwaar: in een maandje tijd ga je het zelfs niet redden met 200 euro wegenbelasting! Geen wonder dat ze zo hard afschrijven.

YOLO: Cadillac DeVille

€ 5.975

1998

150.000 km

Tsja, als je dan toch iets aparts zoekt in de categorie ‘zespersoons vakantieauto voor 6000’, waarom geen limousine? Voor een budget van 6 mille kun je diverse modellen vinden. Een Cadillac DeVille limousine is een zeer originele auto. Ondanks dat er mee wordt geadverteerd als ‘stretch limo’, zijn het voornamelijk volgauto’s voor rouwstoeten. Ze zijn te vinden met relatief weinig kilometers voor dumpprijzen. Dat is op zich logisch: je kan er namelijk helemaal niets meer mee na de vakantie. Het brandstofverbruik is desastreus, terwijl de prestaties van deze voorwielaandrijver niet denderend zijn. Maar je kan wel in stijl rond toeren door Europa.

