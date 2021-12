Krijg nou wat. Britten vinden Max Verstappen tóch leuk!

Dat had niemand zien aankomen, dat de Britten Max Verstappen dus gewoon wel leuk vinden.

Met nog 1 race in het verschiet en een alsmaar feller wordende strijd tussen Lewis Hamilton en wonderkind Max Verstappen, zou je denken dat het Britse publiek een duidelijke voorkeur hebben over wie ze steunen. Hun eigen Lewis Hamilton natuurlijk.

Is ook niet raar, wij doen als Nederlanders natuurlijk exact hetzelfde. Althans, de meeste Nederlanders steunen Max, er zitten altijd een paar verraders fans van Hamilton tussen, maar veel zullen het er niet zijn. Zeker niet na het aanhoudende gejammer van Lewis afgelopen weekend in Saudi-Arabië. Maar daar hebben we het niet meer over.

Sommige Britten vinden Max Verstappen wel leuk

Maar ook in Engeland zijn er blijkbaar mensen die verstand hebben van de Formule 1 en die het talent van Max Verstappen herkennen en waarderen. Sommige van die mensen werken bij de BBC, de Britste nationale radio- en tv zender. En die hebben Max genomineerd voor een belangrijke prijs.

Hij staat namelijk op de shortlist om verkozen te worden tot beste internationale sporter. Dat doen de Britten elk jaar, dan kiezen ze iemand uit eigen land en een internationale held en die belonen ze dan met die titel. En dat de aartsvijand van ‘hun’ Lewis op die lijst staat, is op z’n minst opmerkelijk te noemen. En mooi!

Lewis strijdt in een andere categorie dan Max

Om te voorkomen dat de twee racende kemphanen elkaar ook in deze ‘wedstrijd’ spreekwoordelijk in de haren vliegen, staat Lewis op een ander lijstje. En oh ja, hij staat daar ook op omdat hij Brits is. Maar dat neemt niet weg dat het geen ‘walk in the park’ gaat worden voor Max, hij moet het opnemen tegen flink wat andere helden.

Zo houden de Britten ook van American Football en dan in het bijzonder van Tom Brady. De 43-jarige Amerikaan won met zijn nieuwe club dit jaar de Superbowl en haalde er daar in totaal al 7 van binnen. Ook Novak Djokovic staat erbij, hij won dit jaar de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon. Netjes.

Verder zijn ook bokser Saul ‘Canelo’ Alvarez, atlete Elaine Thompson-Herah en jockey Rachael Blackmore genomineerd. Allemaal mensen die iets hebben gewonnen dit jaar. En dat moeten we Max nog maar zien doen. Tuurlijk pakte hij dit seizoen 9 Grand Prix zeges, maar de échte prijs wordt komende zondag uitgedeeld; het wereldkampioenschap.

Stemmen kan HIER tot 14 december en 5 dagen later zal de winnaar bekend worden gemaakt. En als we het naar goed Nederlands gebruik doen, zal Max niet alleen tweede worden in de stand om het WK, maar ook bij deze verkiezing als tweede eindigen.

Zijn we namelijk erg goed in, tweede worden…