Dit zijn de ultieme kerstcadeaus voor in je mancave of garage

De feestdagen zijn in aantocht en dat betekent kerstcadeaus scoren. En wij hebben de ultieme cadeaus voor je gevonden! Leuk voor in je mancave, of garage!

It’s the most wonderful time of the year. Dat is althans wat Sky Radio je doet geloven, want het liedje met de gelijknamige titel schalt al weken vrijwel onafgebroken door de luidsprekers. Kerst komt eraan en naast extreem veel eten, dronken ruzies met familieleden en uitgevallen naalden van de kerstboom, betekent het ook kerscadeaus.

En dat kan voor best wat hoofdbrekens zorgen, weet ik uit ervaring. Want wat geef je je geliefde, je ouders, je vrienden of collega’s? Waar hebben ze iets aan, wat vinden ze leuk, wat kost niet de wereld en wat is op tijd leverbaar?

Mocht je een petrolhead in je familie hebben en diegene willen verblijden met de ultieme kerstcadeaus, dan hebben wij iets voor je gevonden. Namelijk een bank in de vorm van een Porsche 356 of een AC Cobra, maar ook tafels met velgen erin, ijskasten in de vorm van het BMW logo, kortom, alles wat je wil hebben in je mancave.

Oh ja, ik bedoel natuurlijk de mancave van je petrolhead familielid, niet die van jezelf. Want kerstcadeaus aan jezelf geven is raar. Dat hoort niet.

Wel hoor, je mag jezelf best kerstcadeaus geven

Inderdaad, bovenstaand is waar. Je mag jezelf best een kerstcadeautje geven. Niemand verdient het ultieme cadeau toch meer dan jijzelf? Jij, de persoon waar je de hele dag mee zit opgescheept, die toch maar de leukste persoon is die je kent, die er goed uitziet, intelligent is, grappig en die ook nog eens heel aardig is.

Die persoon verdient dus het ultieme kerstcadeau in zijn mancave of garage. En dat zijn deze dingen. Want, hoe vet is het om in de neus van een Porsche 356 te zitten, of in die van een Cobra? Het is dat ik zelf totaal geen petrolhead ben en niks met auto’s heb, anders had ik mezelf er ook een paar gegeven.

Hoe kom je aan deze ultieme kerstcadeaus?

Heel simpel. Ik neem aan dat je een computer, tablet of smartphone hebt (Of ben je geabonneerd op onze papieren editie, in dat geval lees je dit toch pas na kerst, dus heeft het geen zin allemaal, sorry), dus je kunt online naar de site van Design Epicentrum. Die maken die dingen namelijk.

Daar kun je een berichtje achterlaten om te vragen wat ze kosten, want dat vermeldt de site dan weer niet. Voordeel is wel, mocht je er iets bestellen, ze leveren vanuit thuisland Polen over de hele wereld. Scheelt weer een rit.

Dus, je weet nu wat je te doen staat, verwen jezelf met de ultieme kerstcadeaus en ‘have yourself a merry little Christmas’…