Krijg nou wat: Koekiemonster blijkt historische Audi te rijden

Kennelijk hebben de bewoners van Sesamstraat smaak, want door een flitsfoto werd duidelijk dat Koekiemonster een Audi RS2 Avant rijdt.

Het is al een tijdje normaal dat je je flitsfoto’s kan inzien. De politie kan daarmee natuurlijk de nodige data achterhalen (met name het kenteken), maar onder het mom van open kaart spelen mag je de foto zelf ook altijd inzien. In Duitsland gaan ze nog een stapje verder: daar wordt ook een foto gemaakt van de voorkant van de auto om te achterhalen wie er achter het stuur zat.

Koekiemonster

Dat brengt ons bij een opmerkelijk tafereel uit Dortmund. Bij het terugkijken van de foto’s nadat een flitser af ging, bleek niemand minder dan Koekiemonster achter het stuur te zitten! Je staat er eigenlijk nooit bij stil, maar de bewoners van Sesamstraat moeten soms ook ergens zijn. Goed, zonder lollig te doen, de politie was niet zo te spreken over het geflitst worden met een Koekiemonster-masker op. Niet alleen heeft de politie nu geen idee wie het echt is, rijden met zo’n masker op is best gevaarlijk in verband met het beperken van je gezichtsveld. Uiteraard kan het dat de persoon in kwestie wist waar de flitser stond, er net voor het masker op deed, expres 11 km/u te hard reed en daarna ‘m weer af deed. Kost je 40 euro, maar goed, er zijn duurdere manieren om in de krant te komen.

Audi RS2

Dan rest natuurlijk de vraag: wat rijdt Koekiemonster? Nou, onze favoriete blauwe koekjesfanaat blijkt smaak te hebben, want het uitgezoomde shot toont een Audi RS2 Avant! Gewoon gevoel voor humor hebben en tegelijkertijd weten wat je klassiekers zijn: dubbel feest. De politie kon overigens achterhalen dat deze Audi geregistreerd staat op naam van een 57-jarige man uit de regio, maar weet dus niet of dat ook de bestuurder was. Wij hopen niet dat het @maxidyne was.

We weten dat het internet vele vragen kan beantwoorden, maar het antwoord weten op de vraag ‘wat rijdt Koekiemonster als daily driver’ hebben stond ook niet op onze bingokaart.