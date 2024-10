BREEK: Dit is de Renault 4 in vol ornaat

Net iets vroeger dan gepland krijgen we de nieuwe Renault 4 E-Tech te zien.

We kunnen niet zo snel een betaalbare auto voor de geest halen waar iedereen zo unaniem enthousiast over was als de Renault 5 E-Tech. Het Franse merk besloot om voor een nieuwe serie elektrische compacte modellen de successen van populaire Renaults terug te halen naar het nu. En dat werkt perfect. De Renault 5 is een perfecte combinatie van een hagelnieuw design dat vol zit met karaktertrekjes van de oude Vijf. En ze wisten hem ook nog eens gunstig te prijzen. Zelfs milde EV-sceptici vinden de nieuwe 5 een kek ding.

Renault 4 E-Tech

Tijd voor ronde twee. De Renault 5 is duidelijk meer een hatchback, maar eigenlijk wil je ook een crossover hebben. Die komt nu ook en hij heet Renault 4. Die konden we middels wat teasers al soort van onthullen, maar nu weten we hoe hij er echt uit ziet dankzij een lek van CocheSpias.

En da’s belangrijk, want details zijn leuk, maar nu zien we alles in zijn geheel. Het moet gezegd worden: de proporties vallen wat tegen. Ja, de ietwat hoekige voorkant en schuin aflopende achterkant kloppen met de R4, maar de daklijn oogt iets generieker. Plak hier een Citroën-grille op en je hebt een C3 Aircross, zeg maar. Zoals gezegd zijn de details wel in orde, met ronde koplampen in een rechthoekige balk, ronde achterlichten en dat derde achterruitje waaraan je een R4 uit duizenden herkent.

Hopelijk kan je de Renault 4 E-Tech dus nog een beetje leuk aankleden, want wij vinden eerlijk gezegd de Renault 5 zo op het oog ietsje beter gelukt. Maar goed, het retro-setje is sowieso leuker dan een gemiddelde 13-in-een-dozijnauto, dus daarvoor kunnen we Renault enkel een compliment geven. (via CocheSpias en Wilco Blok)