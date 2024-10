Diesels zijn voor rijke mensen

Pas op de terugweg van wintersport tanken, koppel ohne ende. Luxe die alleen de happy few zich kan veroorloven.

En och wat was die rit in de Audi Q7 V12 TDI heerlijk. Ik geloof niet dat ik nieuwe records qua zuinigheid heb gezet, maar de overdadige 500 pk en 1.000 Nm maken zo ontzettend veel goed.

Zo’n kanon heeft natuurlijk een tarief voor motorrijtuigenbelasting (MRB of wegenbelasting) waar jij als modale burger steil van achterover slaat. De diesel is daarom dus ook niet voor jou, voor die luxe moet je nog even doorbikkelen op de zaak (die hopelijk van jezelf is).

92.117 euro

De gemiddelde prijs van een nieuwe diesel is dus bijna een ton. Wat een geld, laten we het zo stellen: daar zitten geen Polo’s en Golfjes bij. Het is bijna niet voor te stellen dat in 2010 de Volkswagen Polo Bluemotion niet aan te slepen was.

Dat Polo Bluemotion was niet vooruit te fikken met die astmatische driecilinder diesel, maar zuinig dat was die wel. Daardoor was de CO2-uitstoot laag (vandaar deze matige zomer) en kon je de Polo Bluemotion wegenbelastingvrij rijden. Van een voordeeltje zijn we in Nederland niet vies, dus de VW-dealers hadden het er maar druk mee.

Inmiddels levert Volkswagen importeur PON feitelijk geen diesels meer in de personenauto’s, maar ook bij de andere merken is de kleine diesel verdwenen.

Wat er nog wel van een diesel wordt voorzien: dikke SUV’s en een paar verdwaalde S-klasses en 7-series. Van die auto’s waar de gemiddelde Nederlander alleen maar van kan dromen. Als je het geld te besteden hebt, dan is het wel duidelijk: diesel is the way to go.

Plug-in hybrides voor wannabees

Als je leeftijd begint met een 2 (of een lage 3) dan kan het nog net: een plug-in hybride aanschaffen. Een PHEV is geen goede EV of een te zware benzine-auto, liever even doorsparen voor een diesel. Het gat tussen de 92k kostende en de de gemiddelde plug-in hybride is niet groot: de gemiddelde PHEV is 74.553 euro.

BREEK: er worden nieuwe auto’s op LPG verkocht

Met een gemiddelde prijs van 23.646 euro is een LPG absoluut voor sloebers. Ik kan het weten, want in mijn twintiger jaren is mijn carrière vroegtijdig ontspoord. Voor iets meer geld had ik een smeuïge Alfa 156 JTD kunnen kiezen, maar een 156 T.Spark was voordeliger. Dan weten jullie ook waar het mij mis is gegaan.

De EV is erg modaal

Steek je je kop liever niet boven het maaiveld? Kies dan de veilige weg, net als de andere leaselullo’s op kantoor. De gemiddelde elektrische auto kost 52.439 euro, net boven de gemiddelde prijs van alle nieuwe auto’s in Nederland (48.118 euro).

Bij het koffiezetapparaat (max 2 bakjes per dag he) kan je lekker ranten over dat het allemaal wel meevalt met de actieradius. “Je moet toch om de twee uur stoppen om te piesen he.” Ook weer BREEK: nee hoor gezonde mensen niet. Met een overactieve blaas wel, vaak veroorzaakt door een blaasontsteking. Hopelijk heb je dan wel een NSFW ruig verhaal over hoe je die bent opgelopen.

De dieselrijder kan ook stoppen om de twee uur als die dat wil, maar hoeft dan niet een halve uur te bivakkeren bij de snellader. Wat een luxe he, je zou willen dat jij je dat ook kon veroorloven.

Management samenvatting: het plebs rijdt elektrisch, een echte baas rijdt diesel.