Krijg nou wat… Komt Michael Masi terug als wedstrijdleider in de F1?

Dat zou wat zijn, Michael Masi terug als wedstrijdleider in de F1. Is de hegemonie van Mercedes dan zó ver afgebrokkeld dat zelfs zij diens verbanning niet meer in stand kunnen houden?

Voor de meeste Nederlandse racefans is Michael Masi een an de grootste helden die ooit in de paddock van de Formule 1 hebben rondgelopen. Op Max Verstappen en Valtteri Bottas na, natuurlijk.

De Australische wedstrijdleider zorgde er op 12 december vorig jaar namelijk hoogstpersoonlijk voor dat Max in de laatste ronde van de laatste wedstrijd van het seizoen voorbij Lewis Hamilton kon komen en dat bezorgde onze Nederlandse-racebelg-uit-Monaco zijn eerste wereldtitel.

Tot groot ongenoegen van Mercedes natuurlijk, dat hem vervolgens via het nodige gekonkel in achterkamertjes uit de F1 wist te laten verbannen. Maar wat schetst onze verbazing? Michael Masi komt misschien terug als wedstrijdleider. En wel in de volgende race in Miami, aldus de Spaanse sportkrant Marca.

Michael Masi als wedstrijdleider

Maar hoe zit dat dan? Dat gaan wij je NU vertellen. Zoals je weet is Michael Masi als wedstrijdleider vervangen door twee anderen, Edoardo Freitas en Niels Wittich. Die doen het vooralsnog helemaal niet verkeerd, maar de kans is levensgroot dat zij er in Miami niet bij kunnen zijn. Ze hebben allebei de gevreesde corona onder de leden.

De race en alles eromheen wordt afgewerkt van 6 tot 8 mei, volgende week dus. En om de VS in te komen, heb je een negatieve test nodig die niet ouder is dan 24 uur. En je weet, met zo’n fijne PCR-test kun je soms tot wel een maand na de besmetting nog positief testen. En als dat zo is, mogen ze er niet in. En Michael Masi wel…

Er zijn nog andere opties

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Michael Masi niet de enige persoon is die als wedstrijdleider in de F1 kan fungeren. Zo zijn er Scot Elkins, die in het verleden al wedstrijdleider was, evenals Colin Haywood en Herbie Blash. Die laatste was tot 2014 al de vaste vervanger van de legendarische Charlie Whiting.

Maar mochten die om welke reden dan ook ineens allemaal óók niet kunnen, dan wordt Michael Masi weer van stal gehaald voor de functie van wedstrijdleider. Wat een grap zou dat zijn…

Alleen hoeft hij nu geen beslissingen in het nadeel van Mercedes te maken. Die bakken er ook zonder zijn hulp al helemaal geen bal van dit seizoen…