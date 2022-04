Configureer de Porsche 992 Sport Classic van je dromen

Nadat de Porsche 992 Sport Classic vanochtend officieel aan ons werd gepresenteerd, kun je nu jouw droomuitvoering samenstellen. Leuk!

Ondergetekende moet er nog een beetje van bijkomen, de Porsche 992 Sport Classic. Want wát een auto is dat. De motor van de Turbo en ook diens body, maar dan zonder de ontsierende luchtgaten erin. Een ducktail, het interieur, alles. Kwijlen dekt de lading niet. Zoals ik al eerder vroeg; kan ik hem ook met organen betalen?

Zoals hij werd gepresenteerd door Porsche, was hij volgens mij al perfect. Of eigenlijk, ik heb altijd gedacht dat er verder niet zo gek veel te kiezen viel. Hij was altijd grijs en het interieur was altijd hetzelfde bruin met ruitjesstof. Je neemt hem maar zoals je hem krijgt aangeboden.

Maar zat ik daar even mis zeg!!

Configureer je eigen droom 992 Sport Classic

Want wat schetste mijn verbazing, de Porsche 992 Sport Classic staat gewoon tussen zijn andere 911-broertjes in de car configurator. En daaruit blijkt dat hij er in meerdere geurtjes en smaakjes is. Is dat even leuk!

Zo houdt het dus niet op bij alleen “Sportgrau Metalic”, maar kun je deze Porsche ook krijgen in het “Agaatgris”, “Gentiaan Blau”, of “Schwarz”, zwart in goed Nederlands dus. Sterker, die laatste is ook gewoon de standaardkleur.

Welk interieur zou jij kiezen?

Als je dacht dat het daarmee gedaan was met de keuzepret voor je 992 Sport Classic, heb ik goed nieuws voor je. Je kunt ook voor verschillende kleurtjes kiezen in het interieur. Al is dat wat beperkter. Je kunt namelijk gaan voor de sjieke combinatie “Zwart met Cognac”, of voor het wat eenvoudigere “Zwart”.

Verder kun je naar hartelust los op een heleboel opties waarvan het me bij sommigen daarvan verbaast dat ze niet standaard zijn. Je moet namelijk bijna 370 euro aftikken voor elektrisch inklapbare spiegels. Vind ik veel geld voor een auto waar je op zich al niet heel weinig voor neertelt.

Want de prijs van de Porsche 992 Sport Classic staat namelijk ook vermeld in die configurator. Die is vastgesteld op een niet misselijke € 364.895. En dat is dan dus zonder de opties. Ik ben zelf natuurlijk ook even gaan spelen en kwam uit op een bedrag van 379,500 euro en een beetje.

Alleen moet ik daar wel bijvertellen dat de teller halverwege stopte met oplopen, dus ik denk dat ik de 4 ton makkelijk heb gehaald…

Dus daarom nog 1 keer de vraag, meneer en mevrouw Porsche; ik heb een stel hartstikke goede organen in de aanbieding. Kan ik daarvoor een 992 Sport Classic krijgen? Doe maar zo’n grijze.

Bedankt alvast!