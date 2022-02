Max Verstappen vindt FIA een stel ongelofelijke prutsers

Ok, met zoveel woorden heeft hij het niet gezegd. Maar tussen de regels door zou je kunnen lezen dat Max Verstappen de FIA een ongelofelijk stel prutsers vindt.

Het was me de winterstop wel hè, in de Formule 1. Er was bijna nog meer over te lezen dan tijdens de ontknoping van een spannend seizoen. Vooral de nasleep van de laatste race in Abu Dhabi was voer voor verhitte discussies tussen enerzijds voorstanders van het besluit van racedirecteur Michael Masi als anderzijds de tegenstanders.

Vorige week vond dan eindelijk de apotheose plaats. Michael Masi werd uit zijn functie ontheven. De goede verstaander leest dan “ontslagen”, maar de FIA zelf noemt het vrij vertaald ‘een functie elders’. En daarmee is de kous af, zou je denken.

Nou, mooi niet. Want we hadden de mening van Max Verstappen nog niet gehoord!

Max Verstappen is het niet eens met de FIA

Waar je tegenstanders hebt van een beslissing, heb je ook voorstanders. Natuurlijk vond Mercedes dat Masi het verkeerd had gedaan, dankzij diens besluit verloor Lewis Hamilton natuurlijk het WK. Aan de andere kant staat Red Bull, met Max Verstappen voorop. Hij kon dankzij “Mikey” zijn eerste titel veiligstellen.

En dat Max een voorstander was van Michael Masi, blijkt ook wel uit zijn mening rondom zijn ‘promotie’ naar een functie elders. Hij snapt de beslissing namelijk totaal niet.

Op een persconferentie zegt hij er tegenover onder meer Motorsport.com het volgende over “Ik vind dit absoluut niet correct. Iedereen probeert het zo goed mogelijk te doen en daarbij kan iedereen wel hulp gebruiken. Als coureurs hebben wij ook een heel team achter ons staan. Ik vind dit buitengewoon oneerlijk voor Michael, in mijn optiek is hij voor de bus gegooid”.

Het is de schuld van de FIA, niet van Masi

Max legt verder de schuld vooral bij de FIA neer. Hij vergelijkt de situatie van Masi met die van een scheidsrechter waarbij de hele wedstrijd coaches in zijn oor schreeuwen voor een gele of rode kaart, terwijl weer iemand anders schreeuwt dat er juist geen straf moet komen. Op die manier is het volgens Max onmogelijk om een besluit te nemen.

Dat de FIA heeft toegestaan dat teamleden tegen Masi konden praten terwijl hij beslissingen moest nemen, kan Verstappen absoluut niet begrijpen. Michael moest het besluit nemen en niet de mensen die in zijn oor schreeuwden, zegt hij. Max noemt het vooral ‘ongelofelijk verkeerd’ dat dezelfde mensen die het schreeuwen in de eerste plaats hebben toegestaan nu Masi hebben ontslagen.

FIA maakte de verkeerde beslissing

Volgens Max was het veel beter geweest als de FIA Masi had laten zitten, zodat hij had kunnen leren van dit voorval. Hij vergelijkt het met zijn eigen situatie, als rookie was Max ook een compleet andere coureur dan hij nu is, als ervaren rot.

Tot slot liet Verstappen weten dat hij Michael Masi het allerbeste toewenst in de toekomst. En met het allerbeste bedoelt hij vooral een betere functie dan wedstrijdleider in de Formule 1.

Zo. Dat laat niks over qua onduidelijkheid!