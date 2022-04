Toto Wolff geeft Masi nog een lelijke trap na

Masi is al lang uit zijn functie gezet, maar Toto Wolff kan het niet laten om hem nog eens flink af te branden.

Een wedstrijdleider is heel belangrijk in de Formule 1, maar het is normaliter niet iemand die op de voorgrond staat. Het is iemand die ongezien achter de schermen zijn werk doet. Als wedstrijdleider zul je niet zo snel overal op straat herkend worden.

Mikey

Toch weet iedereen die ook maar iets heeft meegekregen van Formule 1 wie vorig jaar de wedstrijdleider was: Michael Masi. Of, zoals Toto Wolff hem liefkozend noemt: Mikey. Hij bepaalde met één controversiële beslissing de uitslag van het hele kampioenschap.

Hoofdstuk afgesloten

Dat is allemaal al tot vervelens toe besproken en Michael Masi heeft inmiddels ‘functie elders’ gekregen. Dit hoofdstuk is dus afgesloten. Toch is er iemand die Michael Masi nog steeds niet vergeven heeft. We hebben het over Toto Wolff. Hij geeft de Australiër nog een trap na in een interview met een Britse krant.

Lunch

Wolff vertelt dat hij de woensdag voor de race een lunch had met Masi. Daar had hij de wedstrijdleider verteld dat hij beter naar feedback van anderen moest luisteren. Uiteraard wil Toto daarmee niet dat Masi specifiek naar hém luistert. Dit was gewoon goedbedoelde feedback. Gratis advies, eigenlijk.

Respectloos

Toto gaat vervolgens Masi’s naam door het slijk halen. Hij zou bijvoorbeeld coureurs respectloos behandelen tijdens briefings. Ook haalt hij een promoter van een van de races in het Midden-Oosten aan. Die had gezegd blij te zijn dat Masi weg was, omdat hij hem niet zo netjes behandeld zou hebben. Waar het op neerkomt: Masi behandelt mensen zoals Toto koptelefoons behandelt.

Immuun voor feedback

Maar het ergste is nog dat Masi volgens Toto Wolff “immuun was voor feedback.” Daarmee bedoelt Toto Wolff waarschijnlijk vooral zijn eigen ‘feedback’. Daar deed Masi inderdaad weinig mee tijdens de GP van Abu Dhabi. En dat zit Mercedes-teambaas dus nog steeds dwars.

Nieuwe wedstrijdleider

Over de nieuwe wedstrijdleider – Niels Wittich – is Wolff trouwens zeer te spreken. Dat gezeur over de oorsierselen van Lewis is even wat minder natuurlijk, maar dat kan Toto wel relativeren. Over de afloop van vorig seizoen is Toto Wolff echter nog steeds verbolgen. Althans, die indruk krijgen we.

Bron: County Press