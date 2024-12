Audi RS3 test – een hypotheek voor je vijfcilinder

De iconische vijfcilinder, een Torque Splitter achteras en een nog scherper chassis vormen de ingrediënten van de test van de Audi RS3.

Sinds Audi in 2011 de eerste Audi RS3 Sportback lanceerde, zijn we een beetje verliefd op dit concept. Met de tweede generatie kwam er ook de fraaie RS3 Limousine (2015-2020) en in 2021 kwam er de grote aanpassing op de achteras: de torque splitter. Alle RS3-modellen hebben één ding gemeen: ze beschikken over de geile vijfcilinder TFSI-motor van Audi. Het bleek een gouden greep want tot nu toe heeft Audi al zo’n 80.000 RS3-modellen verkocht.

1-2-4-5-3

Het is niet alleen de vijfcilinder lay-out, maar ook de 1-2-4-5-3 ontstekingsvolgorde die de 2.5 TFSI zijn kenmerkende geluid geven. Voor deze update van de Audi RS3 bleven de specificaties ongewijzigd: de vijfcilinder levert 400 pk en 500 Nm. De RS3 is altijd uitgerust met de automatische S-tronic transmissie met dubbele koppeling én met quattro vierwielaandrijving. De sprint naar de 100 duurt dan ook slechts 3,8 seconden, terwijl de topsnelheid maximaal 290 km/u bedraagt.

Scherper randje

De eerste twee generaties Audi RS3 zijn snel, maar sturen ook een tikje braaf. Met de introductie van de Torque Splitter voor deze generatie is de Audi RS3 ook opeens in staat om een veel ruigere rand te laten zien. In de eerste generatie RS3 moest Audi dat nog oplossen door bredere banden voor te monteren dan achter.

Het achterdifferentieel heeft twee koppelingen, waardoor tot 100% van de kracht naar één achterwiel is te sturen. Mocht je de hooligan willen uithangen, dan selecteer je de “drifmodus” RS Torque Rear.

Dat is een leuke gimmick (geen klacht overigens), maar nog indrukwekkender zijn de Dynamic- en RS Performance modi. Dankzij aanpassingen aan chassis, maar vooral ook de aansturing van de verschillende systemen duikt de Audi RS3 veel gretiger met zijn neus richting de apex van de bocht. Het saaie onderstuur is weg, én ook op het gas duwen de achterwielen de neus duidelijk de goede kant op. Het vertaalt zich ook in de rondetijd op de 20,832 kilometer lange Nürburgring Nordschleife, daar haalde de Audi RS3 een tijd van 7:33.123 minuten. Dan weet je dat dat erin zit en de RS3 is daarmee de snelste hatchback.

Licht opgefrist uiterlijk en interieur

Een beetje facelift heeft nieuwe LED’s en Audi stelt daarin niet teleur. Voor is er dagrijverlichting met finishvlag (24 elementen), hoe we ooit zonder hebben kunnen leven is een mysterie. Mocht je het patroon te saai vinden, in het Audi MMI systeem is het uiterlijk van zowel voor- als achterlichten aan te passen. Eat that Elon Musk, met je plannen voor een missie naar Mars.

Verder kan je de vernieuwde Audi RS herkennen aan de nieuwe hexagonale singleframe grille die tegenwoordig geen frame (rand) meer heeft en wat platter en wijder is. De kersverse eigenaar van een nieuwe Audi RS 3 kan je herkennen aan de grote glimlach en het feit dat hij rondjes geeft. Dankzij de ridicule belastingen in Nederland kost een Audi RS3 inmiddels € 107.989,99.