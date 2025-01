Krijg nou wat: nieuwe iX zonder M-pakket is bijna ingetogen

Dit had ook gewoon een Skoda kunnen zijn.

De BMW iX was een van de meest controversiële designs van de laatste jaren. Het was gewoon een lomp hok met een enorme grille. Dat is het nog steeds, maar toch voelt de vernieuwde iX een stuk minder aanstootgevend aan. Misschien is onze perceptie van design veranderd, óf het is gewoon een geslaagde facelift.

Met de facelift is het design in ieder geval wat strakker en cleaner geworden en dat kan nooit kwaad. En dan hebben jullie de auto alleen nog maar met M Sportpakket gezien. We willen de vernieuwde iX ook nog even zónder M Sportpakket laten zien.

Als je de auto zo ziet is het eigenlijk helemaal niet zo’n opvallende auto. We zouden bijna zeggen ‘een doorsnee familieauto anno 2025’. Ja, de iX heeft een paar opvallende kenmerken, maar dat heeft een Skoda Enyaq of een Kia Niro ook.

Grappig genoeg heeft de iX zonder M-pakket nu dezelfde bumper als de pre-facelift iX mét M-pakket. De driehoekige vorm is nu echter meegespoten in carrosseriekleur in plaats van zwart, daardoor is de bumper minder opvallend.

iX zonder M Sportpakket iX met M Sportpakket

Als je de iX volledig standaard laat in de configurator betaal je €86.413. Dan heb je de xDrive45 met 408 pk en 602 km range. Ga je voor het M Sportpakket dan betaal je welgeteld €3.494,50 extra. En dan is er ook nog het M Sportpakket Pro voor nog eens €1.995,30 extra. De verschillen zijn heel subtiel: in het laatste geval zijn een paar elementen zwart in plaats van donkergrijs, de achterlichten zijn donkerder en je hebt rode remklauwen.