Kijk nou, het is de nieuwe Mercedes CLA

Mercedes heeft de nieuwe CLA laten zien, in een pyjama.

Een camouflage pyjama welteverstaan. De sedan was te zien tijdens de 39ste editie van het Festival d’Hyères. Ja, we kunnen de handen schudden als je hier nog nooit van hebt gehoord. Ik heb de afgelopen 39 edities gemist en ik ga denk ik ook de komende 39 missen.

Het Festival d’Hyères is een evenement waar luxe en design centraal staan. Nou, dachten ze bij Mercedes, een mooi moment om eerste glimp van de nieuwe CLA te delen. Wat de Duitsers daar precies deden, behalve de CLA showen? Het merk organiseerde voor de vierde keer de Mercedes-Benz Sustainability Mentorship. Met dit initiatief helpt Mercedes sneller het volgende generatie talent te vinden op het gebied van mode.

Er werden ook prijzen uitgedeeld en de tien finalisten worden allemaal geselecteerd voor de marketingcampagne van de nieuwe Mercedes CLA. Tenminste, als de auto klaar is voor de marktlancering. Wat nu nog niet is, vandaar die camouflage pyjama.

Mercedes-Benz is sinds 2012 verbonden aan het Festival d’Hyères. Gasten worden onder meer rondgereden in een EQE, EQS, S-klasse of een V-klasse. De gecamoufleerde CLA kreeg de naam Erlkönig. Volgens het merk gebruikte Duitse autojournalisten de term voor de Mercedes 180 in de jaren vijftig. Ze vonden dat wel van toepassing op de nieuwe CLA. Oké is goed.

Design

Verder laat Mercedes nog helemaal niets los over de nieuwe. Wat je kunt opmaken van het getoonde model is dat er een duidelijk nieuwe grille komt, net als kersverse achterlichten. De typische vorm van de CLA zoals we die nu kennen blijft behouden. Daarmee lijkt de nieuwe vooral een evolutie te worden.

Het is wachten tot de onthulling om daadwerkelijk deze conclusie te kunnen trekken. Met deze nieuweling kan Mercedes het opnemen tegen de eveneens kersverse Audi A3, die ook weer als limousine op de markt is gebracht.