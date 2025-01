Nieuwe BMW iX: tot 659 pk en 1.100 Nm

Tot 1.100 Nm koppel in je gezinsbak die de BMW iX is. Wat een wereld.

Meer dan 1.000 Nm aan koppel. Vroeger associeerden we dat vooral met enorm krachtige diesels. Later waren er benzine powerhouses die af en toe een uitstapje maakten. Maar dat waren zeker geen gezinsrakkers. Welkom in 2025, waar je ook de straatstenen eruit kunt rijden met een auto als de nieuwe BMW iX.

Dankzij de elektromotoren kunnen autofabrikanten eenvoudiger spelen met vermogens dan met verbrandingsmotoren het geval is. Goed, er zijn wat uitdagingen met koeling. Maar in principe is krankzinnig veel vermogen direct aanspreekbaar. Alleen voor de topsnelheid moeten ze nog iets verzinnen. Want lang genieten van al dat vermogen is er niet bij.

Dat brengt ons vandaag bij de nieuwe BMW iX. Het model maakt sinds 2021 onderdeel uit van het gamma van het merk. Ze omschrijven het als een Sports Activity Vehicle (SAV). Zeg maar gerust gewoon een gezinsbak, een MPV van de moderne tijd. Maar vroeger was je met 250 pk heel deftig in je MPV, laat staan meer dan 650 pk. Gaan we het zo over hebben.

Wijzigingen

Het belangrijkste nieuws van de nieuwe BMW iX is de kersverse topvariant en een verhoogde actieradius. Enkele subtiele wijzigingen aan het exterieur en interieur moeten je laten zien dat je met de LCI onderweg bent. Zo is de grille optioneel verlicht (woohoo), behalve op de duurste modelvariant. Dan is het standaard. Daarnaast is het M sportpakket voortaan verkrijgbaar op de iX.

Nieuwe kleurtjes zijn er ook!

Arctic Race Blue metallic

Dune Grey metallic

Carbonschwarz metallic

BMW Individual Frozen Deep Grey metallic

Tansanitblau metallic

BMW Individual Frozen Pure Grey metallic

Space Silver metallic (beschikbaar vanaf zomer 2025)

Voor het eerst gaat de iX door de 700 kilometer actieradius WLTP. Het opgegeven rijbereik van 701 km is van toepassing op de iX xDrive60. Een toename van ongeveer 60 km in vergelijking met het oude model. BMW lanceert de vernieuwde iX in de varianten xDrive45 (instappert), xDrive60 en de M70 xDrive.

Batterij en snelladen

De xDrive45 heeft een 94,8 kWh grote accu. De M70 xDrive moet het doen met 108,9 kWh en de xDrive60 heeft de grootste met 109,1 kWh. Vandaar ook die 700 km+ range voor dat model. Hoewel je dat in de praktijk ongetwijfeld niet gaat halen, laten we realistisch zijn. De WLTP-actieradius van de xDrive45 bedraagt 602 km en de M70 xDrive komt maximaal 600 km ver.

De xDrive45 mag maximaal 175 kW snelladen. Zijn twee duurdere broertjes hebben een maximaal laadvermogen van 195 kW. AC laden kan met maximaal vermogen van 22 kW.

Pk’s

Gaan we het nu hebben over de power. Mijn favoriete gedeelte. De BMW iX is altijd uitgerust met een elektromotor op zowel de voor- als achteras. Dat betekent altijd vierwielaandrijving. De xDrive45 is 82 pk krachtiger geworden en levert nu 408 pk. 0-100 km/u doet het instapmodel in 5,1 sec.

De xDrive60 heeft 21 extra paarden en is nu goed voor 544 pk. Sprint in 4,6 seconden naar de honderd. Zowel de instapper als deze xDrive60 hebben een topsnelheid van 200 km/u. Toch een beetje lullig met meer dan 400 of 500 pk aan boord.

Gaan we door naar het feestmodel. De M70 xDrive met 659 pk en 1.100 Nm. Hier komt het addertje onder het gras. Die 1.100 Nm is alleen beschikbaar met Launch Control. Dan sprint het ding in 3,8 seconden naar 100 km/u. De topsnelheid bedraagt 250 km/u.

Vanaf maart is de nieuwe BMW iX leverbaar. Prijzen beginnen bij 86.403 euro’s. Deze BMW concurreert onder andere met de Mercedes EQE SUV (87.877 euro), Audi Q6 e-tron (65.950 euro) en de Macan Electric (86.000 euro).