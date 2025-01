Dit is de elektrische bus van Renault en Volvo

De Frans-Zweedse ID. Buzz is hier!

Automerken werken steeds meer samen, maar in de de wereld van de bedrijfswagens gaat dit nog veel verder. Er is bijna geen busje wat nog op zichzelf staat. Vroeger waren de Transit en de Transporter nog unieke modellen, maar dat zijn nu ook broertjes. En vandaag maken we kennis met een nieuwe samenwerking, namelijk tussen Renault en Volvo.

We wisten al een tijdje dat deze twee de handen in een hadden geslagen om een elektrische bestelbus te bouwen. Belangrijk om nog even te herhalen: het gaat niet om Volvo Cars, maar om de Volvo Group, die we kennen van de vrachtwagens. Dit bedrijf is niet in Chinese handen en staat volledig los van Volvo Cars. Naast Renault en Volvo is ook CMA CGM betrokken, een Frans containerbedrijf.

Deze drie bedrijven vormen een joint-venture genaamd Flexis. Zij presenteren nu hun eerste producten. Dit zijn de Panel Van (een gewoon busje met gesloten laadruimte), de Cargo Van (hetzelfde busje met een laadbak) en de Step-in Van (een hogere bus voor pakketbezorgers). Die laatste zagen we in september als de Renault Estafette Concept.

Qua design is er duidelijk met een schuin oogje naar de Volkswagen ID. Buzz gekeken. Met name het extra ruitje tussen de A- en B-stijl komt ons heel erg bekend voor. Toch is dit geen omgebouwde ID. Buzz: de busjes staan op het gloednieuwe SVD (SoftwareDefined Vehicle)-platform.

Concrete technische specificaties zijn er nog niet. Wel vermeldt Flexis dat snelladen naar 80 procent in 20 minuten mogelijk is en dat range oploopt tot 450 km WLTP. Dat is niet baanbrekend, maar er zijn elektrische busjes die minder ver komen.

De Flexis-busjes moeten medio volgend jaar in productie gaan en zullen gebouwd worden door Renault. Ze zullen niet altijd Flexis heten, maar ook onder de Renault-merknaam verkocht worden. Een Volvo-logo gaan we niet zien.