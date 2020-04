Krijgen we straks een tekort aan auto’s?

Met BOVAG die zich zorgen maakt om de autodealers klinkt dit misschien wat gek, toch voorspelt de ACEA straks een tekort aan auto’s…

De ene na de andere autofabrikant maakte deze maand bekend de fabrieken te sluiten. Zo schreven we eerder vandaag al over Ford dat de Europese productie voor een maand vrijwel volledig stopzet. Reden is natuurlijk het coronavirus. In de BNR Nationale Autoshow geeft directeur-generaal van de ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association) Eric-Mark Huitema aan hoe ernstig de situatie is. “Je kan wel zeggen dat de hele automobielindustrie in Europa stilligt”, aldus Huitema.

Veertien miljoen mensen thuis

Ongeveer 1,1 miljoen mensen die direct in de auto-industrie werkt zit thuis. Indirect – denk aan dealers en leveranciers – zou het in Europa zelfs gaan om 14 miljoen mensen. Dit heeft flinke gevolgen voor de autoproductie. Waar er normaal honderdduizend auto’s per dag worden geproduceerd, zijn dat er nu zo goed als nul. Als dit een maand duurt – die verwachting spreekt Huitema alvast uit – zijn het dus drie miljoen auto’s die niet geproduceerd zijn.

Maar wanneer de pandemie voorbij is, kunnen de autofabrikanten niet meteen weer aan de slag. Zo verwacht Huitema dat er door de crisis leveranciers om gaan vallen. Ook is de ‘hele complexe supply chain‘ niet in één dag weer in orde. Al met al gaat de productie van auto’s nog een tijdje suboptimaal zijn, zo verwacht Huitema.

Tekort aan auto’s

Tegelijkertijd gaat de vraag volgens de directeur-generaal wél stijgen. Auto-aankopen worden nu immers uitgesteld tot na de crisis, zo beredeneert hij. Daarnaast zal het openbaar vervoer naar zijn verwachting minder populair zijn. Met andere woorden: ACEA verwacht flinke tekorten op de automarkt.

Léan Verstoep, directeur van Kia Nederland, was eveneens te gast in het radioprogramma. Hij denkt dat het allemaal wel mee zal vallen. Althans, voor Kia dan. De Kia-fabriek in Slowakije gaat aanstaande maandag open. In Zuid-Korea is de productie zelfs nooit helemaal gestopt. Schiet deze fabrikant zo naar de toppositie van de Nederlandse automarkt?

BNR Nationale Autoshow

Verder in deze aflevering van de BNR Nationale Autoshow: Wouter Karssen en Meindert Schut praten met Denis Donkervoort over onder meer de Donkervoort D8 GTO JD70. Zo zorgt milieuwetgeving ervoor dat zij hun nieuwe auto een stukje lichter hebben kunnen maken. Daarnaast hebben ze een Formule 1-primeurtje!

De vierde gast in deze aflevering is Renate Hemerik, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Zij vertelt over de brief die de vereniging kreeg van onder andere BOVAG. Autoleasemaatschappijen zouden geen onderhoud meer uitvoeren. Niet geheel waar, aldus Hemerik. De Nationale Autoshow is terug te luisteren via de site van BNR.

Foto: Snelweg Combo van @amgloverr, via Autojunk.nl.