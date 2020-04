Ford houdt Europese fabrieken nog een maand dicht

Wie op de wachtlijst staat voor een Europese Ford, zal nog iets langer moeten wachten.

Door het coronavirus zijn veel autofabrieken over de hele wereld gesloten. Hartstikke logisch, natuurlijk. Je personeel mag niet te dichtbij elkaar staan en een gedeelte zit in quarantaine thuis. Daarnaast is de leveringsketen alles behalve stabiel. Neem Porsche en Rolls-Royce. De afgelopen twee weken zijn hun fabrieken dichtgeweest. Die van Porsche gaat als het goed is maandag weer open. De Britten blijven nog twee weken dicht vanwege de paasvakantie.

Ford fabrieken nog langer dicht

Ford gaat echter nog een stapje verder. De Europese productie hiervan is al minimaal twee weken zo goed als gestaakt. In een nieuw persbericht maakt Ford echter bekend de fabrieken nog een maand dicht te houden. Pas op 4 mei gaan deze weer open. Hiermee wil het bedrijf duidelijkheid geven aan al haar werknemers. Tegelijkertijd geeft Ford aan dat de opening van fabrieken afhankelijk is van de relevante overheden en het verloop van het coronavirus. De leveringsketen en het dealernetwerk zijn ook factoren in de beslissing om open te gaan.

Vier fabrieken van Ford zijn al sinds 19 maart dicht. Dit zijn de fabrieken in Saarlouis en Keulen in Duitsland, Valencia in Spanje en Craiova in Roemenië. Sinds 23 maart zijn de Bridgend- en Dagenham-fabrieken in het Verenigd Koninkrijk ook gesloten. De Spaanse fabriek heeft om onbekende reden een andere ‘gesloten tot’-datum gekregen, namelijk 27 april.

Doen niet niks

Hoewel Ford Europe nu amper auto’s maakt, betekent het niet dat ze niks meer doen. Volgens de autofabrikant werkt het bedrijf en haar werknemers samen met landelijke initiatieven en groepsgemeenschappen rondom het coronavirus. Zo maakt Ford nu gezichtsmaskers en beademingsapparatuur. Ook levert het bedrijf voertuigen om bijvoorbeeld kritische, medische diensten te kunnen uitvoeren. Daarmee maakt Ford deel uit van de vele fabrikanten in de autowereld die zich inzetten tegen het coronavirus. Andere voorbeelden zijn Lamborghini en een groep F1-teams.