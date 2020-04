Silverstone-baas sluit meerdere F1-races dit seizoen niet uit

Soms moet je gewoon een beetje creatief zijn in het plannen van een kalender. Meerdere F1-races op Silverstone, bijvoorbeeld?

Dit Formule 1-seizoen is een grote chaos. Australië die last minute niet doorgaat, een zomerstop die al in de winter begon, zelfs de GP van Monaco die niet doorgaat?!? Natuurlijk, het is allemaal compleet logisch en verklaarbaar. Volle tribunes kunnen ten tijde van een pandemie simpelweg niet. Maar dan kunnen we die chaos meteen maar omarmen, toch? Meerdere races op één circuit, bijvoorbeeld. In de Formule E kan het ook, waarom bij de koningsklasse dan niet?

Een soortgelijke vraag stelde Sky Sports News aan Silverstone-baas Stuart Pringle. Zeven Formule 1-teams zitten immers maar zo’n 130 km afstand van het Britse asfalt, dus qua reizen is het voor de meeste teams makkelijk te doen. Pringle wijst het idee niet meteen af.

Ik heb alleen tegen Formula 1 gezegd dat we graag met ze willen werken op welke manier dan ook, wat maar het beste is voor het kampioenschap. We hebben de infrastructuur, de medewerkers kunnen grotendeels naar hun eigen bed in hun eigen huizen gaan, dus als we ze zo kunnen helpen, doen we dat graag. Stuart Pringle, baas van Silverstone

Natuurlijk is het tweemaal rijden van hetzelfde circuit wel een beetje saai. Menig gamer kan hier wel een oplossing voor bedenken: dan pak je het circuit toch de andere kant op? “Dat is geen gekke gedachte”, volgens meneer Pringle. Tegelijkertijd is het circuit daar niet voor gelicentieerd, dus zo makkelijk zou het nou ook weer niet kunnen.

Maar toch, zoals Pringle al aangeeft: het zijn uitzonderlijke tijden. Daar passen uitzonderlijke maatregelen wel bij, toch? Meerdere F1-races op Silverstone, bijvoorbeeld! Het is vooralsnog even afwachten wat de plannen van de Formule 1-organisatie zijn. Naar verwachting start het Formule 1-seizoen ergens deze zomer.