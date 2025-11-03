Of laadkabels met een alarm misschien?

Het is een probleem waar tot voor kort vooral de NS mee te maken had, maar dankzij Frans Timmermans en zijn Green Deal hebben nu ook aanbieders van stroom voor elektrische auto’s er last van. Van koperdieven inderdaad!

In Duitsland bijvoorbeeld verdwijnen nu al steeds vaker laadkabels bij elektrische laadstations en ook hier is de trend helaas al een tijdje gaande. De kabels bevatten zoals bekend koper, en dat blijkt voor sommigen reden genoeg om ’s nachts met een kniptang op pad te gaan.

Voor de dieven is de opbrengst klein, maar voor de exploitanten vooral een groot gedoe. En duur ook. Een gestolen kabel betekent stilstand, dure vervanging en een laadpunt dat tijdelijk niets meer doet. Voor elektrische rijders is het vooral frustrerend: je komt laden en vindt een paal zonder slang.

Krijgen we straks ontploffende laadkabels?

Om dat te voorkomen, worden de eerste tegenmaatregelen al getest. Fabrikanten werken aan kabels die moeilijker door te knippen zijn, of die voorzien zijn van sensoren die sabotage herkennen. Er zijn zelfs experimenten met kleurstoffen die vrijkomen zodra iemand probeert te zagen, zodat de buit direct herkenbaar is.

De makkelijkste oplossing heb ik dan zelf even bedacht; er staat toch 3 miljoenmilard volt op die kabels? Dan is het vast niet zo moeilijk om een deeltje daarvan via de schaar naar de vitale delen van de dief te geleiden, toch? Of anders kneden we een beetje C4 om de kabel heen. Werkt ook. Of is dat iets te rigoureus? Hoe het ook zij, het is jammer dat dit soort zaken überhaupt nodig zijn.

Maar wij zouden Autoblog niet zijn als we dit bericht niet naar iets positiefs zouden draaien, want het goede nieuws is dat er serieus aan oplossingen wordt gewerkt. En dat is fijn, want elektrische infrastructuur moet niet alleen snel en betrouwbaar zijn, maar ook een beetje hufterproof.

Tot die tijd loont het om even te kijken of de kabel er nog hangt. Gewoon voor de zekerheid.