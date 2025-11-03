De lichtste EV ter wereld gaat echt in productie en dit gaat hij kosten

De lichtste EV van de wereld. En dat is helemaal geen klein armetierig wagentje hoor. In tegendeel! Maar is hij betaalbaar?

In Groot-Brittannië hebben ze weer iets gedaan wat alleen daar lijkt te kunnen: een compleet nieuwe elektrische sportauto bouwen die minder dan een ton weegt. De Longbow Speedster is het eerste model van een kleine fabrikant die vindt dat elektrisch rijden niet zwaar, stil of afstandelijk hoeft te zijn. En eerlijk is eerlijk, dat idee spreekt aan.

Wat vooral indruk maakt, is de snelheid waarmee het allemaal is gegaan. Zes maanden, dat was alles wat het kostte om van de eerste schets tot een rijdend prototype te komen. Waar de meeste merken in die tijd nog PowerPoints aan het finetunen zijn, reed Longbow al rond met een echte auto.

De cijfers zijn verrassend volwassen. Om je geheugen nog even op te frissen, zullen we die data nog even plaatsen hier. De Speedster weegt 895 kilo, sprint in 3,5 seconden naar de honderd en haalt 256 kilometer per uur. De 102 kWh-batterij is rechtstreeks in het aluminium chassis geïntegreerd en kan tot 400 kW snelladen. Het rijbereik? Ongeveer 440 kilometer.

Dat klinkt 9 van de 10 keer als iets dat te mooi is om waar te zijn. Maar dit keer is dat niet zo, de auto is namelijk echt nu al te bestellen. Dat kan gewoon online. Een proefritje zal er nog even niet inzitten, maar er zijn meer mensen die dat niet doen en toch blij zijn met hun elektrische scheurneus.

De auto is met de hand gebouwd in het Verenigd Koninkrijk. De prijs begint bij 84.995 pond voor de open Speedster, en wie liever een dak boven het hoofd wil, kan straks de gesloten Roadster bestellen vanaf 64.995 pond. De eerste leveringen staan gepland voor 2026, en naar verluidt is het eerste productiejaar al zo goed als uitverkocht.

Wat de Longbow vooral sympathiek maakt, is het gevoel dat erachter zit. Geen poging om Tesla te overtreffen of records te breken, maar gewoon een lichte, mooi gemaakte auto voor mensen die weer willen rijden in plaats van managen. Een Britse sportwagen met stekker dus . Op z’n Brits gebouwd met twee handen, een glimlach en een duidelijk idee van wat leuk autorijden eigenlijk hoort te zijn.

Goed bezig lads!