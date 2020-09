Krijgt de BMW M4 GTS een blubberdikke uitlaat? - Autoblog.nl

Als nieuwe spyshots een indicatie zijn gaat BMW de nieuwe M4 GTS een speciale blubberdikke uitlaat geven.

De gewone nieuwe BMW M3 en M4 zijn nog steeds niet officieel gelanceerd, maar ondertussen is BMW al druk bezig met andere varianten. Zo weten we inmiddels dat er voor het eerst in de geschiedenis van de M3 een productiemodel komt van de M3 Touring. Niet langer hoeven liefhebbers met een hond dus uit te wijken naar Alpina of iemand die een gecrashte M3 heeft omgebouwd naar een Touring.

Waar dat bericht toch wel een schok was onder traditionele benzinehoofden, zal het niemand verbazen dat er ook weer ‘hetere’ varianten van de M3 en M4 komen. Deze passen in de traditie van bijvoorbeeld de E36 M3 GT, de E46 M3 CSL en de E90 M3 CRT, onder andere. Zo’n hete variant van de aanstormende G82 werd door Instagrammer DiddyF30 gespot. Inmiddels is de foto alweer verwijderd van de gramz.

Op de foto is een ingepakte M4 te zien met een dikke spoilert en een zeer opvallende knalpot setup. M GmbH’s kenmerkende vier uitlaten zijn vertegenwoordigd, maar in een Lexus IS-F/Ferrari Californiaësque vorm. Bovendien zijn ze richting het midden van de auto geplaatst.

We zijn vast benieuwd wat hiervan overblijft in een productiemodel. En als dat het geval is, hoe dit dan gaat klinken. Alle nieuwe auto’s worden namelijk ernstig gehinderd door partikelfiltertjes. Daarbij heeft M’s geblazen 3.0 veel kwaliteiten, maar een fraai geluid is daar niet per se eentje van. Gaat het uiterlijk cheques uitschrijven die het geluid niet kan cashen? De tijd, zal het leren…(via carbuzz)