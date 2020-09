Ferrari: “Mick Schumacher gaat debuut maken in de F1” - Autoblog.nl

De kogel is door de kerk bij Ferrari. Mick Schumacher gaat binnenkort instappen.

Het hangt al jaren in de lucht. Terwijl Jos’ zoon Max al jarenlang schittert in de F1, hangt de zoon van zijn oude maat Michael nog rond in de opstapklasses. Mick heeft altijd aangegeven dat hij zijn tijd wilde nemen om goed voorbereid aan de start te komen mocht hij ooit de F1 halen. De inmiddels 21-jarige is dit jaar bezig aan zijn tweede jaar in de Formule 2.

Lange tijd leek het er niet per se op dat Schuey junior de skills had geërfd van zijn vader. Zoals Frits van Amersfoort (licht geparafraseerd) zei: Max heeft het talent voor racen, Mick moet het leren. Frits kan het weten, want hij had beiden onder zijn hoede. Schumacher junior deed in de F3 wel leuk mee, maar met leuk meedoen maak je eigenlijk geen echte aanspraak op een F1 kans. Zeker niet als je voor een van de betere teams rijdt, wat Prema toch is in de F3 en F2. Pas in de tweede helft van 2018 leken de dingen op zijn plek te vallen.

Passend genoeg won Mick zijn eerste F3 race op Spa, de happy hunting ground van zijn pa. In de laatste negen races van het jaar won hij vervolgens vijf keer en werd hij drie keer tweede. Deze bijna verdacht goede run (concurrent Ticktum dacht dat Schumacher extra vermogen had) leverde de titel in de F3 op en promotie naar de F2.

In die F2 kon Schumacher toch weer niet direct potten breken. Hoogtepunt was een overwinning in de sprintrace in Hongarije. Maar ja, dat is eigenlijk een beloning voor achtste worden in de ‘echte’ race. Schumacher eindigde als twaalfde in het kampioenschap. Dan kan je wel de beste connecties ooit hebben bij een zeker Italiaans raceteam, maar toch moest het dit jaar dus beter.

Gelukkig gaat het ook beter. Net als in de F3 lijken de zaken na anderhalf jaar te ‘klikken’ voor Schumacher. In de afgelopen races zette hij de beste serie neer en op Monza won hij na meerdere podia eindelijk zijn eerste feature race. Dat was natuurlijk een opsteker voor het hele Ferrari-kamp in een verder loodzwaar weekend voor het team. Misschien heeft dat ook de doorslag gegeven voor het feit dat Mick dit jaar ook in de F1 in actie zal komen, zij het op vrijdagen. Mattia Binotto heeft dat bevestigt tegen RTL:

We zullen Mick enkele kansen geven om in VT1 te rijden. Maar we gaan het nog niet ‘officieel’ bekendmaken. We moeten eerst nog wat dingen regelen. Ik ben erg blij dat Mick het zo goed doet in de F2, hij vecht daar voor het kampioenschap. Daar moet hij zich voorlopig op concentreren. Mick heeft een goede kans om volgend jaar in de Formule 1 te rijden. Daar moeten me hem zo goed mogelijk op voorbereiden. Mattia Binotto, praat graag over iets anders dan Ferrari

In het kampioenschap staat Schumacher momenteel drie puntjes achter de twee leiders. Probleem voor de Duitser is wel een beetje dat een van die leiders zijn teammaat Robert Schwartzmann is die bovendien zijn eerste jaar doet in de F2. Als Schumacher dit niet weet om te draaien maakt Schwartzmann dus eigenlijk meer aanspraak op een F1-kans. Maar ja, die achternaam hè…