RUF gaat off-road met de Rodeo

RUF laat zich van zijn ruige kant zien.

We kennen RUF onder meer van hun smakelijke retro-911’s, die niet zo klassiek zijn als ze eruit zien. Deze auto’s blijven trouw aan de originele 911’s. RUF gaat zich af en toe echter ook te buiten aan extravagante creaties als de CTR3. Al met al hebben we heel wat variaties op het thema 911 gezien van RUF. Eén ding ontbrak daar nog aan: een off-road 911.

Dat RUF met een 911 op hoge pootjes komt past in een trend: de laatste tijd duiken er overal rally-geïnspireerde Porsches op. Een bekend voorbeeld van een klassieke 911 die een off-road behandeling heeft gekregen is de 911 Safari van Matt Farah. Modernere Porsches kregen echter eveneens zo’n behandeling: de eerste hybride 911 bijvoorbeeld, of de Dakar 991 GTS van The Caraba. Binnenkort komt ook Gemballa Junior met een soortgelijke creatie. Kortom: een opgehoogde 911 is helemaal hot.

Aan het lijstje kan nu een nieuwe auto worden toegevoegd: de RUF Rodeo. Eigenlijk moet daar nog Concept aan toegevoegd worden, want productierijp is de auto nog niet. De technische details zijn ook nog niet bekend, omdat RUF zelf nog niets naar buiten heeft gebracht. De foto’s belandden namelijk via een Japanse site op het wereldwijde web.

De Rodeo beschikt in ieder geval over hetzelfde koolstofvezel chassis als de RUF SCR en CTR. Uiteraard staat deze Rodeo hoger op z’n pootjes dan de voorgenoemde modellen en is de auto voorzien van vierwielaandrijving. Voor alle duidelijkheid: het is dus geen echte Porsche 911, maar een geheel eigen creatie van RUF.

Qua uiterlijk heeft RUF er alles aan gedaan om de Rodeo een ruige uitstraling te geven. We zien onder meer robuuste banden, een bagagerek, rallylampen, een bullbar en als klap op de vuurpijl: een schep.





Het plan was eigenlijk om de auto op de salon van Genève te onthullen, maar we weten allemaal hoe het daarmee is afgelopen. Waarschijnlijk zal RUF binnenkort meer laten weten, bijvoorbeeld of er productieplannen zijn. Zou dat een goed idee zijn of niet? Ondergetekende kan dit concept zeker waarderen, maar niet alle redactieleden zijn even enthousiast. Wat zeggen jullie: Laat het alsjeblieft bij een concept? Of: kom maar door met die Rodeo?

Via: Motor-fan